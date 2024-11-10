Щонайменше чотири вибухи: в аеропорту Маріуполя уразили ППО загарбників

На даний момент українські партизани збирають інформацію щодо точних наслідків прильотів.

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У тимчасово окупованому Маріуполі неспокійно / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Андрющенко Time

Коротко:

Вночі в тимчасово окупованому Маріуполі лунали вибухи

Під атакою опинились російські системи ППО

У ніч проти 10 листопада в тимчасово окупованому Маріуполі атакували місце базування розрахунків ППО. Про це написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами у місті пролунало щонаймеше 4 вибухи.

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"Вночі з 23:00 було атаковано місце базування розрахунків ППО по лінії аеропорт Маріуполя – село Бердянське… Після спрацювання ППО ворога зафіксовано пожежу в районі аеропорту", – написав Петро Андрющенко.

Він підкреслив, що попередньо уразили один з розрахунків росйської системи ППО. Наразі українські партизани збирають інформацію щодо точних наслідків прильотів.

"На ранок дані в стані уточнення "на землі" – деталі згодом", – пообіцяв Андрющенко.

Хто такий Петро Андрющенко? Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

Вибухи в Маріуполі - новини за темою

Як раніше писав Главред, у Маріуполі підірвали окупантів разом із технікою. Зазначається, що влучань у склад не було, тож детонування не відбулося, однак пошкоджено російську техніку. 7 знищено, частина отримала поранення.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що в лісовій місцевості в районі населеного пункту Республіка Нікольської громади Маріупольського району було уражено місце розташування російських окупантів.

Військово-морські сили ЗСУ інформували, що українські військові завдали удару по тимчасово окупованому Маріуполі. Внаслідок удару було знищено інфраструктуру сховищ, а також тонни боєприпасів, які окупанти накопичували для ударів по території України.

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