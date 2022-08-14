Новий удар на Херсонщині: прогриміли вибухи в районі Антонівського мосту

У районі Антонівського мосту чули вибухи / pixabay.com

У ніч на неділю, 14 серпня, в Херсоні прогриміли вибухи в районі зосередження ворожих сил біля Антонівського мосту.

Як йдеться у повідомленнях у місцевих Telegram-каналів, вибухи на Херсонщині прогриміли вночі, близько 01:00.

Крім того, в Мережі також з'явилося відео з місця подій в районі Антонівки, де розташований стратегічний міст.

При цьому на кадрах можна помітити спалахи, ймовірно від роботи ворожих систем ППО.

Уточнюється, що під час першої атаки 4 ракети вдарили по Лівому берегу Дніпра – в районі Антонівського мосту.

Додамо, що інформацію про вибухи в районі Антонівського мосту підтвердив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

У своєму Telegram-каналі він також опублікував відео вибухів на Херсонщині.

Раніше повідомлялося про те, що на південному напрямку прогриміли нові вибухи в районах місць дислокації російських окупантів.

У місцевих Telegram-каналах поширюється інформація про нанесення ударів по Новій Каховці, Чкалову, Чаплинці, Новотроїцькому в Херсонській області.

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