Нові зони карантину: Україна стала "жовтою" і "помаранчевою", ще 4 регіони вже не будуть "червоними"

В Україні наразі немає регіонів помаранчевої зони / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я оновило епідемічний поділ регіонів на зони карантину в Україні. У помаранчевій зоні відтепер немає жодного регіону. Більшість областей залишаються "жовтими". У червоній зоні 8 регіонів. Незабаром її можуть залишити Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області.

Згідно з даними МОЗ на четвер, 16 грудня, в жовтій зоні 17 областей, включаючи Київ. У червоній зоні - 8 регіонів, разом з ними і Київська область. Помаранчевих областей наразі немає.

Жовта зона карантину в Україні

м. Київ

Дніпропетровська область

Івано-Франківська область

Кіровоградська область

Луганська область

Львівська область

Полтавська область

Рівненська область

Тернопільська область

Харківська область

Херсонська область

Чернівецька область

Донецька область

Вінницька область

Хмельницька область

Закарпатська область

Одеська область.

Червона зона карантину

Волинська область

Житомирська область

Запорізька область

Київська область

Миколаївська область

Сумська область

Черкаська область

Чернігівська область.

читайте такожУкраїні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміниЯк розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час свого брифінгу, незабаром червону зону карантину можуть залишити ще чотири регіони - Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області. МОЗ вже ініціював збори комісії з питань ТЕБ і НС, яка повинна ухвалити рішення.

"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - підкреслив глава відомства.

Коронавірус в Україні

За даними на ранок четверга, 16 грудня, в Україні встановлено 9 590 випадків заражень COVID-19. Госпіталізовано 2 089 осіб. Загинули 355 осіб. Видужали 25 499 людей.

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Кабінет Міністрів оновив правила карантину в жовтій зоні. Термін дії жовтих COVID-сертифікатів скоротили з 120 до 30 днів. Також працівники закладів та відвідувачі в регіонах жовтої зони повинні зробити мінімум одне щеплення від коронавірусу. Якщо вакцинації немає, знадобиться негативний ПЛР-тест або тест на антиген, який дійсний не більше 72 годин.

Уряд 15 грудня продовжив карантин в Україні до 31 ,ерезня 2022 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що правила щодо допуску в громадські місця за наявності COVID-сертифіката, а також дотримання масочного режиму і соціальної дистанції, діють як і раніше.