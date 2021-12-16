Нові зони карантину: Україна стала "жовтою" і "помаранчевою", ще 4 регіони вже не будуть "червоними"

Жовта зона нараховує 17 областей, серед яких і Київ.
Міністерство охорони здоров'я оновило епідемічний поділ регіонів на зони карантину в Україні. У помаранчевій зоні відтепер немає жодного регіону. Більшість областей залишаються "жовтими". У червоній зоні 8 регіонів. Незабаром її можуть залишити Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області.
Згідно з даними МОЗ на четвер, 16 грудня, в жовтій зоні 17 областей, включаючи Київ. У червоній зоні - 8 регіонів, разом з ними і Київська область. Помаранчевих областей наразі немає.
Жовта зона карантину в Україні
- м. Київ
- Дніпропетровська область
- Івано-Франківська область
- Кіровоградська область
- Луганська область
- Львівська область
- Полтавська область
- Рівненська область
- Тернопільська область
- Харківська область
- Херсонська область
- Чернівецька область
- Донецька область
- Вінницька область
- Хмельницька область
- Закарпатська область
- Одеська область.
Червона зона карантину
- Волинська область
- Житомирська область
- Запорізька область
- Київська область
- Миколаївська область
- Сумська область
- Черкаська область
- Чернігівська область.
читайте такожУкраїні загрожує новий спалах COVID-19: у МОЗ назвали терміниЯк розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час свого брифінгу, незабаром червону зону карантину можуть залишити ще чотири регіони - Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області. МОЗ вже ініціював збори комісії з питань ТЕБ і НС, яка повинна ухвалити рішення.
"Київська, Житомирська, Сумська та Черкаська області за індикаторами можуть бути виведені з "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - підкреслив глава відомства.
Коронавірус в Україні
За даними на ранок четверга, 16 грудня, в Україні встановлено 9 590 випадків заражень COVID-19. Госпіталізовано 2 089 осіб. Загинули 355 осіб. Видужали 25 499 людей.
Кабінет Міністрів оновив правила карантину в жовтій зоні. Термін дії жовтих COVID-сертифікатів скоротили з 120 до 30 днів. Також працівники закладів та відвідувачі в регіонах жовтої зони повинні зробити мінімум одне щеплення від коронавірусу. Якщо вакцинації немає, знадобиться негативний ПЛР-тест або тест на антиген, який дійсний не більше 72 годин.
Уряд 15 грудня продовжив карантин в Україні до 31 ,ерезня 2022 року. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслив, що правила щодо допуску в громадські місця за наявності COVID-сертифіката, а також дотримання масочного режиму і соціальної дистанції, діють як і раніше.