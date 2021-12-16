Коронавірус в Україні 16 грудня: кількість нових хворих за добу наблизилася до 10 тисяч

Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях.
Станом на ранок четверга, 16 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 590 жителів країни (добою раніше було 8109). Зокрема, захворіли 864 дитини і 115 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 2 089 осіб; летальних випадків - 355; одужали 25 499 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 1478;
- Вінницька область - 305;
- Волинська область - 419;
- Дніпропетровська область - 386;
- Донецька область - 473;
- Житомирська область - 325;
- Закарпатська область - 427;
- Запорізька область - 529;
- Івано-Франківська область - 318;
- Київська область - 397;
- Кіровоградська область – 156;
- Луганська область - 83;
- Львівська область - 485;
- Миколаївська область - 297;
- Одеська область - 400;
- Полтавська область - 642;
- Рівненська область - 270;
- Сумська область - 231;
- Тернопільська область - 268;
- Харківська область - 314;
- Херсонська область-143;
- Хмельницька область - 398;
- Черкаська область - 392;
- Чернівецька область - 122;
- Чернігівська область - 332.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 588 147 осіб;
- одужали - 3 284 815 пацієнтів;
- летальних випадків - 92 313;
- проведено ПЛР-тестувань - 16 405 911.
Карантин в Україні продовжили до 31 березня
Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.
Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.
В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.
Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.
Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо
26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.
Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.
Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.
27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.
Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".
У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.
При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.
Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.
Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.
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