Коронавірус в Україні 16 грудня: кількість нових хворих за добу наблизилася до 10 тисяч

За минулі 24 години було госпіталізовано 2089 осіб з коронавірусом / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 16 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 590 жителів країни (добою раніше було 8109). Зокрема, захворіли 864 дитини і 115 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 089 осіб; летальних випадків - 355; одужали 25 499 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 1478;

Вінницька область - 305;

Волинська область - 419;

Дніпропетровська область - 386;

Донецька область - 473;

Житомирська область - 325;

Закарпатська область - 427;

Запорізька область - 529;

Івано-Франківська область - 318;

Київська область - 397;

Кіровоградська область – 156;

Луганська область - 83;

Львівська область - 485;

Миколаївська область - 297;

Одеська область - 400;

Полтавська область - 642;

Рівненська область - 270;

Сумська область - 231;

Тернопільська область - 268;

Харківська область - 314;

Херсонська область-143;

Хмельницька область - 398;

Черкаська область - 392;

Чернівецька область - 122;

Чернігівська область - 332.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 16 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 3 588 147 осіб;

одужали - 3 284 815 пацієнтів;

летальних випадків - 92 313;

проведено ПЛР-тестувань - 16 405 911.

Карантин в Україні продовжили до 31 березня

Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.

Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

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