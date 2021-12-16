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Коронавірус в Україні 16 грудня: кількість нових хворих за добу наблизилася до 10 тисяч

16 грудня 2021, 08:24
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Найбільше хворих на коронавірус за минулу добу виявили в Києві, Полтавській, Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Хмельницькій областях.

коронавірус
За минулі 24 години було госпіталізовано 2089 осіб з коронавірусом / Фото Reuters

Станом на ранок четверга, 16 грудня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 590 жителів країни (добою раніше було 8109). Зокрема, захворіли 864 дитини і 115 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 2 089 осіб; летальних випадків - 355; одужали 25 499 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 1478;
  • Вінницька область - 305;
  • Волинська область - 419;
  • Дніпропетровська область - 386;
  • Донецька область - 473;
  • Житомирська область - 325;
  • Закарпатська область - 427;
  • Запорізька область - 529;
  • Івано-Франківська область - 318;
  • Київська область - 397;
  • Кіровоградська область – 156;
  • Луганська область - 83;
  • Львівська область - 485;
  • Миколаївська область - 297;
  • Одеська область - 400;
  • Полтавська область - 642;
  • Рівненська область - 270;
  • Сумська область - 231;
  • Тернопільська область - 268;
  • Харківська область - 314;
  • Херсонська область-143;
  • Хмельницька область - 398;
  • Черкаська область - 392;
  • Чернівецька область - 122;
  • Чернігівська область - 332.
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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 16 грудня 2021 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 588 147 осіб;
  • одужали - 3 284 815 пацієнтів;
  • летальних випадків - 92 313;
  • проведено ПЛР-тестувань - 16 405 911.

Карантин в Україні продовжили до 31 березня

Кабінет міністрів продовжив режим адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року. Обмеження діятимуть щонайменше у першому кварталі наступного року. Правила щодо covid-сертифікатів для відвідування публічних місць, захисних масок і дотримання соціальної дистанції залишаються в силі.

Як повідомляв Главред, штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах світу. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреісус вважає, що нових карантинних обмежень не уникнути. За його словами, Омікрон найімовірніше присутній вже в навіть в тих державах, в яких його ще не зафіксували.

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Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вважає, що Омікрон може стати домінуючим в Європі вже до середини січня 2022 року.

В Україні новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися дуже скоро. У Раді національної безпеки і оборони України припускають, що це можливо на поточному тижні з 13 по 19 грудня.

Тим часом лікарі уточнили симптоми штаму коронавірусу Омікрон. Вони збігаються з симптомами звичайної застуди.

Новий штам коронавірусу Омікрон - що про нього відомо

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, що отримав назву Омікрон.

Цей штам коронавірусу вперше був виявлений на початку листопада в країнах Південної Африки.

Перший інфікований за межами ПАР був виявлений в Ізраїлі 25 листопада. Хворий прибув в країну з Республіки Малаві.

27 листопада в Британії підтвердили два випадки зараження новим штамом коронавірусу Омікрон.

Біолог Австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Еллінг заявив, що, за першими оцінками, "Омікрон може бути на 500% заразнішим, ніж Дельта".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки що немає достатніх даних, що підтверджують велику небезпека штаму Омікрон у порівнянні з іншими мутаціями коронавірусу, зокрема, з варіантом Дельта.

При цьому в ВООЗ вважають, що COVID-штам набагато небезпечніший для тих людей, які вже перехворіли на коронавірус. Більш детальну інформацію у ВООЗ обіцяють повідомити пізніше.

Лікарі, які вже зіткнулися з новим варіантом коронавірусу, назвали симптоми Омікрона. Зокрема, у заражених піднімається температура; відчувається втома; нюх і смак не зникають; частішає пульс.

Новий штам коронавірусу Омікрон може з'явитися в Україні вже до Нового року, вважає доктор медичних наук Олександр Гриневич.

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