Мінкульт посилив правила виїзду артистів за кордон після скандалу зі Щегелем: що змінилося

Артисти, художники і журналісти тепер повинні будуть при виїзді за кордон подавати підтвердження про військовий облік і надавати контракти з метою подорожі.

Олександр Ткаченко та Андрій Щегель / Колаж фото УНІАН та Instagram

Міністерство культури України розробило зміни до порядку виїзду за кордон артистів, художників та журналістів після скандалу з коміком Андрієм Щегелем. Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Інститут масової інформації.

Зокрема, Ткаченко заявив, що відтепер артисти, художники і працівники ЗМІ повинні подавати підтвердження, що в їх організаціях ведеться військовий облік, а також надавати контракти з метою виїзду.

"Це просування української культури або це збір коштів. Вони повинні надавати звіти про те, що вони зробили", — зазначив міністр.

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Глава Мінкульту уточнив, що звіт також повинен бути наданий, якщо мова йде про дипломатичні візити, причому вони не можуть тривати більше 60 днів.

Нагадаємо, раніше стендапер Андрій Щегель заявив, що спеціально виїхав з України по артистичній лінії - через україно-російську війну та мобілізацію до лав ЗСУ. Таку заяву він зробив в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну.

Щегель говорив, що отримав три повістки з ТЦК — дві з Рахова (Закарпатська область) і одна з міста Надвірна (Івано-Франківська область). І він свідомо вирішив їх ігнорувати, а потім покинути країну ‒ нібито з гастролями.

"Я не боюся воєнкомів, позиціоную себе як вільну людину, зрозумів, що більше не можу і знайшов для себе спосіб [втекти - нецензурно] і пожити в комфортній психологічній обстановці. Ось, чесно вам заявляю", - сказав стендапер.

Через кілька днів Щегель опублікував відеозвинувачення перед українцями, а також заявив, що його слова "вирвані з контексту".

"Я ні в якому разі не вважаю, що вибір людини саме "гинути на війні" і маю на увазі, що українці свідомо вибирають Україну і бажання за неї боротися, що в результаті, на жаль, часом призводить до загибелі кращих її дітей. Пропоную вам повністю подивитися інтерв'ю зі Скрипіним і самим зробити висновок, що мої слова не містили ні краплі зневаги", - виправдовується артист.

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