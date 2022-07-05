Нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних: Залужний назвав важливі деталі

Залужний / УНІАН

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний пояснив, що військовозобов'язані українці повинні будуть брати дозвіл для виїзду зі свого району чи області.

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, повинні взяти дозвіл в ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.)", - написав Залужний.

При цьому він зазначив, що військове керівництво не давало вказівок щодо перешкоджання переміщенню українців найближчими днями.

Чи заборонять чоловікам пересуватися Україною

4 липня Генштаб звернувся до громадян з роз'ясненням, що військовозобов'язані чоловіки в Україні не зможуть пересуватися вільно територією України. Для цього необхідно отримати відповідний дозвіл.

Як зазначають у відомстві, норма ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу", яка діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином Генштаб розробив порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК і СП.

Тобтотреба отримати дозвіл на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час (відповідно з 24 лютого цього року).

Дозвіл видається від 30 діб до року в залежності від категорії суб'єкта.

Крім того, розглядається додаткове унормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони у зв'язку зі службовою або особистою необхідністю.

Чи можуть військовозобов'язані виїхати з місця проживання

При цьому координатор руху адвокатів Збройних сил України Євгенія Рябека повідомила, що військовозобов'язані чоловіки можуть пересуватися Україною без отримання відповідних дозволів. Однак при зміні місця свого проживання вони повинні звернутися до відповідних органів.

Що не так в повідомленні Генштабу

Євгенія Рябека пояснила, що повідомленні Генерального штабу йдеться виключно про впорядкування обліку осіб, які змінюють саме місце проживання, місце реєстрації.

"Тобто це відбувається за тими законами, які у нас вже давно були прийняті", - зазначає Рябека.

Таким чином, особа, яка змінює місце проживання, повинна була звернутися - на той час-до військкомату, а сьогодні - до центру військового комплектування - знятися з обліку і поїхати стати на облік в новому місці, що не є новим правилом.

"Можливо, опублікований документ трохи незрозуміло виписаний. Але, дійсно, мета така - щоб упорядкувати цей облік, щоб наші центри комплектування мали певний порядок. Тобто це більше внутрішній документ, але спільнота тлумачить його так, як хто зрозумів", - припускає Рябека.

Пересуватися по Україні без дозволів можна?

"Тобто, мова не йде про те, що для виїзду з міста, з області, з села в село або з району в район треба брати дозвіл. Йдеться про те, коли особа змінює місце проживання або місце реєстрації", - повідомила Рябека, передає РБК-Україна.

"Сьогодні ще будуть відбуватися певні наради, щоб юридично впорядкувати цей документ і внести поправки для того, щоб він був більш правильний. Ніхто не хоче зупинити економіку, бізнес. Тобто такої мети не ставилося", - підсумувала координатор руху адвокатів ВСУ.

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