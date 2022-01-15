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Нові кібератаки Росії можуть позбавити українців світла, тепла та грошей - Reuters

15 січня 2022, 12:25

Американські експерти озвучили сценарій кібервійни з РФ.

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Українців попередили про наслідки кібератак / IBTimes UK, УНІАН

Кібератаки на Україну можуть мати серйозні наслідки - залишити населення без світла, тепла і грошей. Американські експерти попереджають, що майбутні атаки можуть бути набагато серйознішими, ніж на цьому тижні.

Зокрема, в матеріалі Reuters "Без світла, без тепла, без грошей - таке життя в Україні під час кібервійни" говориться, що атака на урядові сайти може стати підготовкою для більш серйозних атак.

"Оскільки напруга зростає, ми можемо очікувати більш агресивної кіберактивності в Україні і, можливо, в інших місцях", - цитує агентство аналітика з розвідки американської компанії з кібербезпеки Mandiant Джона Халтквіста.

На його думку, такі руйнівні атаки будуть націлені на критично важливу інфраструктуру.

читайте такожРосія готує кібератаки на енергосистему України-ЗМІДо недавнього часу атаки на лікарні, енергетичні компанії та фінансові системи були рідкістю, пише Reuters, але російські хакери за останні два роки стали більш інтенсивно атакувати їх вірусами-вимагачами, наприклад, блокуючи обладнання, необхідне для догляду за пацієнтами лікарень. У деяких випадках це призводило до смерті пацієнтів.

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При цьому підкреслюється, що Росія неодноразово відкидала звинувачення в хакерських атаках на Україну. На думку колишнього керівника відділу кібербезпеки CrowdStrike Дмитра Альперовича, якщо Москва знову зважиться на вторгнення, то піде ще більше кібератак. Але швидше за все вони не будуть фатальними.

Хакерська атака на Україну

Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 Січня ряд сайтів держструктур України постраждав від атаки хакерів. Станом на ранок п'ятниці, не працювали такі Сайти: МЗС, ДержНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики, Мінветеранів, Кабміну, Мінохорони навколишнього середовища, Державна казначейська служба та портал дія.

Вночі на сайтах держструктур почали спливати повідомлення з провокаційним змістом і погрозами.

Українські правоохоронці вже займаються розслідуванням кібератаки на державні сайти України.

Судячи з перших результатів, до кібератаці може бути причетна Росія.

"Зараз можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов'язаних зі спецслужбами РФ", - заявили в СБУ.

Автор: Сергій Кущ
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хакерська атака новини України
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