Нова смерть військового в Дніпрі: загиблий виявився АТОшником

Подробиці про загиблого нацгвардійця / Фото : pixabay

Пару днів тому в Дніпрі виявили тіло повішеного чоловіка, при якому було посвідчення учасника бойових дій. При цьому він не був чинним військовослужбовцем Національної гвардії України, повідомляти пресслужба Нацгвардії.

"У ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Дніпрі знайшли тіло чоловіка, який, ймовірно, наклав на себе руки. При огляді при ньому було виявлено нібито посвідченням нацгвардійця", - сказано в повідомленні.

Однак, документ був посвідченням учасника бойових дій, виданим у 2015 році і чинним військовослужбовцям Національної гвардії чоловік не був.

Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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