Нова смерть нацгвардійця в Дніпрі: ЗМІ розкрили подробиці

Подія трапилася в балці на вулиці Космічній.
У Дніпрі знайшли повішеним бійця Національної гвардії України. Страшну знахідку виявив один з місцевих жителів.
Подія трапилася ввечері, 28 січня на вулиці Космічній, пише місцеве видання Дніпро Час.
Чоловік вийшов гуляти з собакою в балці і виявив там повішений у дерева труп, підкреслюється в повідомленні.
Зазначається, що на місце події приїхали поліцейські та оглянули місце події.
Деталі нової загибелі нацгвардійця в Дніпрі
Тіло загиблого стояло на колінах, при собі у нього було посвідчення Нацгвардії та учасника бойових дій.
Попередньо, смерть настала близько 20 діб тому. Що стало причиною такого радикального вчинку з'ясовуватиме слідство.
Що кажуть у Нацгвардії
У прес-службі Нацгвардії заявили, що знайдений у Дніпрі загиблий військовий не був чинним військовослужбовцем Нацгвардії.
Там заявляють, що документ, який знайшли за нього - посвідчення учасника бойових дій, видане у 2015 році.
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Кривава бійня в Дніпрі
Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.
Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.
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