Нова смерть нацгвардійця в Дніпрі: ЗМІ розкрили подробиці

У Дніпрі знайшли повішеним бійця НГУ / azov . press

У Дніпрі знайшли повішеним бійця Національної гвардії України. Страшну знахідку виявив один з місцевих жителів.

Подія трапилася ввечері, 28 січня на вулиці Космічній, пише місцеве видання Дніпро Час.

Чоловік вийшов гуляти з собакою в балці і виявив там повішений у дерева труп, підкреслюється в повідомленні.

Зазначається, що на місце події приїхали поліцейські та оглянули місце події.

Деталі нової загибелі нацгвардійця в Дніпрі

Тіло загиблого стояло на колінах, при собі у нього було посвідчення Нацгвардії та учасника бойових дій.

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Попередньо, смерть настала близько 20 діб тому. Що стало причиною такого радикального вчинку з'ясовуватиме слідство.

Що кажуть у Нацгвардії

У прес-службі Нацгвардії заявили, що знайдений у Дніпрі загиблий військовий не був чинним військовослужбовцем Нацгвардії.

Там заявляють, що документ, який знайшли за нього - посвідчення учасника бойових дій, видане у 2015 році.

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Кривава бійня в Дніпрі

Близько 4 години ранку 27 січня в Дніпрі, на території Південного машинобудівного заводу, нацгвардієць Артемій Рябчук відкрив вогонь з автоматичної зброї по товаришах по службі. В результаті загинули 5 осіб, у тому числі жінка-працівниця заводу, ще 5 – отримали поранення. Рябчук зі зброєю і патронами втік. Наразі його затримано. ДБР відкрило кримінальне провадження.

Як повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, Рябчук є призовником строкової служби з міста Ізмаїл Одеської області, виріс без батька.

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