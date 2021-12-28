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"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги з 1 січня: що зміниться

28 грудня 2021, 14:25

Нововведення почнуть діяти у 2022 році.

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"Нова пошта" вводить нові тарифи та послуги / Нова пошта

Компанія Нова пошта з 2022 року змінює тарифи. Починаючи з 1 січня вартість буде розраховуватися в залежності від пунктів призначення за трьома новими тарифними зонами.

Всього заплановано п'ять оновлень, повідомили у прес-службі компанії.

Доставка документів за 40 гривень

Ціна буде фіксованою на весь рік, а в її вартість вже включений фірмовий картонний конверт. Клієнти, які регулярно обмінюються документами, по достоїнству оцінять переваги такого нововведення: доступно, дбайливо, надійно.

Продовження акційного тарифу на доставку в поштомати за 35 гривень

"Ми зважилися на такий крок, щоб ще більше клієнтів оцінили зручність, швидкість і безконтактність отримання посилки в будь-який час доби. З 1 квітня вартість доставки в Поштомат буде 45 гривень незалежно від географічного напрямку і ваги відправлення по всій території України", - йдеться в повідомленні.

Спрощення тарифних зон

З 2022 року вона буде розраховуватися в залежності від пунктів призначення, за трьома тарифними зонами:

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  • по місту та його передмістю.
  • між містами України.
  • з / в селище міського типу або село.

У Новій пошті кажуть, що це дозволить клієнтам швидше орієнтуватися у вартості доставки.

При доставці в межах міста і його передмістя вводиться три тарифи за вагою посилок:

  • маленька - до 2 кг;
  • середня - до 10 кг;
  • велика - до 30 кг.

Вартість посилок популярних габаритів стане доступнішою. Наприклад, посилки до 2 кг зараз коштують 45, а коштуватимуть 40 гривень. Посилки вагою до 30 кг коштують 100, а коштуватимуть 80 гривень. Причому в ціну вже входитиме комісія за оголошену вартість до 1000 гривень, незалежно від того куди буде доставлена посилка — у відділення або поштомат.

читайте такожЧоловік позбувся посилки за 180 тисяч через "Нову Пошту": "забрав інший чоловік"Також з 1 січня 2022 року компанія змінює тарифікацію на доставку і забір посилок кур'єром з адреси. Тепер при замовленні послуг кур'єра не потрібно прив'язуватися до ваги. За будь-яку посилку до 30 кг буде фіксована вартість +30 гривень, а для відправлень понад 30 кг буде +90 грн за кожні 100 кг, і тарифікація йде вже як вантажу.

Також доставка кожної посилки в експрес-накладній з декількома місцями стане тарифікуватися по-новому. Буде оцінюватися кожна посилка за окремим тарифом: посилка з максимальною вагою — за базовим тарифом, всі інші — за зниженим.

Нагадаємо, раніше клієнтка НП розповіла, що двічі заплатила за посилку і не отримала її. У відділенні у жінки попросили вибачення, але ситуацію на той момент ще не виправили.

Автор: Сергій Кущ
viber
Нова пошта нові тарифи
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