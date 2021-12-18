Клієнтка Нової Пошти двічі заплатила за посилку, але залишилася без бандеролі

Жінка заплатила двічі , але залишилася без посилки / УНІАН

У Рівному клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на подвійну оплату посилка. За її словами, через технічний збій вона була змушена заплатити за посилку двічі.

"Хочете зіпсувати собі вечір? Оплатіть посилку картою на "Нова пошта". Не вийшло по першому платежу, завис термінал? Нічого, давайте ще і ще. А потім бац! Відмова, недостатньо коштів. Чому? Тому що платіж був успішно проведений ще в перший раз. При чому з моєї карти списані гроші, але на рахунок НП не надійшли", - написала вона на сторінці компанії в Facebook.

За її словами, це сталося в Рівненському відділенні НП №5.

"Півгодинний консиліум співробітників, численні перезавантаження програм, фрази пошепки "ось же перший платіж, написано успішно", "Для чого так швидко наступні робилися?" і вже мені, закочуючи очі, "Ви не хочете розуміти" і "Посилку вам не віддамо, не буде ж працівник свої гроші закладати". В результаті наради мені було запропоновано оформити заяву на повернення грошей", - говорить клієнтка.

У підсумку, вона втратила 2264 гривень і самої посилки.

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Представники "Нової пошти" вже відреагували на те, що трапилося в коментарях.

"Ситуація зараз під нашим контролем знаходиться. Ми направили запит колегам з фінансового відділу, щоб уточнити всі деталі. Щиро вибачаємося за заподіяні незручності, ми будемо намагатися все виправити якомога швидше", - відповіли в компанії.

Нагадаємо, в роботі інтернет-банкінгу "ПриватБанку" вночі, з 16 на 17 грудня, стався збій. Була помилка в курсах валют. У підсумку, долар продавався за ціною Євро, 30,95 замість 27,4 грн/$.

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