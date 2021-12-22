Клієнтка "Нової Пошти" поскаржилася на хитрість співробітників

"Нова Пошта спеціально бере великі коробки" / УНІАН

Клієнтка Нової Пошти поскаржилася на хитру виверт компанії через яку безліч українців викидає гроші на вітер.

Жінка стверджує, що НП заробляє на коробках для посилок. Зокрема, мова йде про те, що представники навмисно пакують посилки в занадто великі коробки, які займають більше місця при перевезенні, і відповідно беруть за них більше грошей.

"Це все добре, але якби ще працівники НП припинили пакувати кілограмові посилки в коробки в десять разів більше обсягу самої посилки, змушуючи платити Клієнта за доставку повітря, ось це була б ну дуже хороша новина! Може вже вистачить заробляти таким чином, а...?!",- написала клієнтка, яка була незадоволена хитрою вивертом "Нової Пошти", - написала Олена Тарасенко в коментарях під постом від" Нової пошти " у Facebook про вигідних тарифах.

У повідомленні говорилося, що акційні тарифи на деякі з послуг будуть продовжені.

Представники компанії відреагували на гнівний коментар жінки, нагадаємо, що вона відправляла взуття у фірмовій коробці, яку потрібно додатково упаковувати в пакет або коробку. Але жінка нарікала на те, що така упаковка їй коштувала 80 грн.

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Нагадаємо, раніше клієнтка НП розповіла, що двічі заплатила за посилку і не отримала її. У відділенні у жінки попросили вибачення, але ситуацію на той момент ще не виправили.

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