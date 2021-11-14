Партія зброї на $60 млн: США перекинули в Україну 80 тонн боєприпасів

В Україну прибула нова партія боєприпасів зі США / Facebook / usdos.ukraine

У неділю, 14 листопада, в Україну прибула нова партія боєприпасів зі Сполучених Штатів Америки.

У Борисполі приземлився борт і вантажем у 80 тонн боєприпасів, розповіли в Facebook посольства США в Україні.

"Сьогодні Україна отримала зі Сполучених Штатів приблизно 80 тисяч кілограмів боєприпасів. Це була четверта поставка Сполученими Штатами в рамках додаткової допомоги в розмірі 60 мільйонів доларів США, яку президент Байден направив в Україну в серпні, що демонструє відданість США успіху стабільної, демократичної і вільної України. З 2014 року США надали Україні допомогу у сфері безпеки більш ніж на 2,5 мільярда доларів", - йдеться в повідомленні.

/ Facebook/usdos.ukraine

Додамо, що за даними ресурсу Flightradar24, вантажний літак Boeing 747 № N702CK компанії Kalitta Air прибув в Україну з США із зупинкою в німецькому Лейпцигу.

Військова допомога США Україні

Домовленість про постачання додаткової допомоги на 60 млн доларів була досягнута 20 вересня під час візиту в США президента України Володимира Зеленського.

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"В Україну прибула третя, заключна партія додаткової міжнародної допомоги щодо безпеки, на 60 млн доларів від уряду США для потреб українських збройних сил, що включає боєприпаси, протитанкові і високоточне озброєння, медичне майно і так далі", - повідомляти Міністерство оборони країни у своєму Twitter увечері в п'ятницю, 22 жовтня.

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