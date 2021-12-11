Javelin не захистять від агресії РФ: у ЗСУ пояснили, чого не вистачає Україні

У ЗСУ оцінили загрозу агресії РФ / УНІАН

У порівнянні з російською армією ЗСУ не володіють відповідним рівнем могутності, але зможуть постояти за себе і завдати великих втрат ворогові, заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

В інтерв'ю Німецькій хвилі він пояснив, що Росія намагається вирішити свої питання на світовому рівні шляхом погроз Україні.

Відповідаючи на питання, чи достатньо на Донбасі сил для того, щоб зупинити наступ на цьому напрямку, Павлюк відповів: "Я вам так скажу: сил угруповань ОРДЛО і Росії недостатньо для проведення ефективного наступу. Для результативного наступу на ефективну оборону потрібно співвідношення сил шість до одного - такої переваги у них немає. Тобто, ми можемо дієво оборонятися".

Разом з тим він назвав неефективним проект Стіна на кордоні з РФ, тому що він не здатний стати серйозною перешкодою для руху військ. Павлюк також заявив, що Україна не надто розраховує на допомогу Заходу.

"Якщо реалістично дивитися на стан речей, ми сподіваємося тільки на себе. Було б дуже непогано, якби нам допомагали хоча б зброєю. Ми дуже вдячні за надану допомогу. Вона істотно поліпшила наше становище - особливо це стосується артилерійської розвідки, забезпечення засобами зв'язку, приладами нічного бачення. Однак завдяки партії Javelin проблема не вирішиться. Те, що нам критично потрібно, ми озвучували - всі наші партнери це знають", - говорить командувач ОС.

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"В першу чергу, мова йде про протиракетну систему, систему протиповітряної оборони. Адже без масового застосування авіації і крилатих ракет Росії буде дуже складно здійснити свої плани. Якщо створити потужний повітряний щит, перспективи агресії будуть сумнівні", - додав Павлюк.

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