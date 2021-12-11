УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Javelin не захистять від агресії РФ: у ЗСУ пояснили, чого не вистачає Україні

11 грудня 2021, 14:38

Україна сподівається тільки на себе, каже командувач Об'єднаними силами ЗСУ.

ВСУ
У ЗСУ оцінили загрозу агресії РФ / УНІАН

У порівнянні з російською армією ЗСУ не володіють відповідним рівнем могутності, але зможуть постояти за себе і завдати великих втрат ворогові, заявив командувач Об'єднаними силами Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

В інтерв'ю Німецькій хвилі він пояснив, що Росія намагається вирішити свої питання на світовому рівні шляхом погроз Україні.

Відповідаючи на питання, чи достатньо на Донбасі сил для того, щоб зупинити наступ на цьому напрямку, Павлюк відповів: "Я вам так скажу: сил угруповань ОРДЛО і Росії недостатньо для проведення ефективного наступу. Для результативного наступу на ефективну оборону потрібно співвідношення сил шість до одного - такої переваги у них немає. Тобто, ми можемо дієво оборонятися".

Разом з тим він назвав неефективним проект Стіна на кордоні з РФ, тому що він не здатний стати серйозною перешкодою для руху військ. Павлюк також заявив, що Україна не надто розраховує на допомогу Заходу.

"Якщо реалістично дивитися на стан речей, ми сподіваємося тільки на себе. Було б дуже непогано, якби нам допомагали хоча б зброєю. Ми дуже вдячні за надану допомогу. Вона істотно поліпшила наше становище - особливо це стосується артилерійської розвідки, забезпечення засобами зв'язку, приладами нічного бачення. Однак завдяки партії Javelin проблема не вирішиться. Те, що нам критично потрібно, ми озвучували - всі наші партнери це знають", - говорить командувач ОС.

Реклама

"В першу чергу, мова йде про протиракетну систему, систему протиповітряної оборони. Адже без масового застосування авіації і крилатих ракет Росії буде дуже складно здійснити свої плани. Якщо створити потужний повітряний щит, перспективи агресії будуть сумнівні", - додав Павлюк.

читайте такожУ розвідці розкрили деталі удару ЗСУ американськими Javelin на Донбасі

Читайте ще:

viber
новини Росії ЗСУ ООС новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Javelin не захистять від агресії РФ: у ЗСУ пояснили, чого не вистачає Україні». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Листя буде зеленим і пишним, а жовтизна зникне: простий рецепт "живої води" для кімнатних квітівЛистя буде зеленим і пишним, а жовтизна зникне: простий рецепт "живої води" для кімнатних квітів Смачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилинСмачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилин Прикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в бідуПрикмети на 10 грудня: що не можна робити в день Романа і як не потрапити в біду У моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший морозУ моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший мороз В Україні рекордно впали ціни на газ для населенняВ Україні рекордно впали ціни на газ для населення
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
14:50

Автобус з людьми врізався у вантажівку на Львівщині: у салоні було 20 осіб

14:42

"Кінець не за горами": Білл Гейтс уточнив свій прогноз щодо закінчення пандемії коронавірусу

14:38

Javelin не захистять від агресії РФ: у ЗСУ пояснили, чого не вистачає УкраїніВідео

14:19

У моду на зиму 2022 увійшли дивовижні жіночі шапки, які зігріють навіть в найлютіший морозФото

14:17

Науковці навчилися заздалегідь визначати пацієнтів, які будуть важко хворіти на COVID-19Відео

Реклама
13:51

21-річного українця знайшли мертвим у Чехії, куди він поїхав на заробітки

13:46

Містить "голки", що викликають виразки: названо найнебезпечнішу ковбасу в УкраїніВідео

13:33

Заступник голови МВС влаштував "розбірки" з поліцейськими на блокпосту - Монастирський обіцяє розібратисяВідео

13:00

Гороскоп на завтра 12 грудня 2021: Левам – небезпечні спокуси, Водоліям - зрада, Рибам - обманВідео

12:55

Зеленський пояснив, чому 1 грудня не відбувся державний переворотВідео

12:41

"Не було б ніякої російської агресії": Кулеба назвав головну помилку НАТО щодо УкраїниВідео

12:26

Україна отримає від Світового банку 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19Відео

12:09

Українці можуть залишитися без безлімітного мобільного інтернету: що сталося

11:49

Шахраї нахабно спустошують рахунки клієнтів ПриватБанку: як убезпечити свої гроші

11:49

"Шантаж на ґрунті енергетики": прем'єр Польщі жорстко звернувся до Путіна

11:13

"Позбавив шансу побудувати стосунки з іншим": Огневич не розуміє, чому обрала Задворного

11:00

Коаліція проти Путіна і удар по Азовському морю: дипломат розповів, в чому небезпека для УкраїниВідео

10:28

Перемовини з "ЛДНР" і статус Росії: Україна поставила Москві жорстку умову щодо ДонбасуВідео

10:23

Учителя з Києва, який погрожував "вибити мізки" учням, відсторонили від роботи

09:57

"Задні крісла зірвало, людей розчавило": мікроавтобус, який розбився під Черніговом, був вантажнимВідео

Реклама
09:24

Сніг буде в дефіциті: синоптик уточнив, якої погоди в Україні чекати до кінця грудняВідео

08:42

Більшість випадків Омікрону в США виявили у вакцинованих громадянВідео

08:30

"Сон на вуликах", Мертві бджоли на сніданок і ситро з дитинства: унікальні пам'ятки Карпат у фінальному випуску Мандруй УкраїноюВідео

08:22

Коронавірус в Україні 11 грудня: понад 10 тисяч нових випадків і 446 смертей

08:15

Гороскоп на сьогодні 11 грудня 2021: Ракам – фатальні пристрасті, Терезам - несподівані грошіВідео

07:59

США відклали постачання військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів - ЗМІВідео

07:46

У всіх пенсіонерів сидить цвяхом в голові одне і те ж питанняПогляд

07:28

Байден обговорив з новим канцлером Німеччини загострення ситуації навколо України

07:10

Найщасливіші і найжахливіші дні 2022 року: астролог назвав датиВідео

06:31

Відлуння прийдешньої війниПогляд

05:30

Надя Дорофєєва в мереживній білизні показала, якою вранці її бачить Дантес

05:02

Прибираємо наліт, іржу і жовтизну: як очистити ванну в домашніх умовах

04:46

Як змусити орхідею цвісти рясно і пишно - відправляємо рослину "в заслання"Відео

04:22

Дочка Мадонни в образі зірки фільмів для дорослих з початку 2000-их шокувала фанатів

04:17

Зими не буде: українців попередили про несподівану аномаліюВідео

03:51

Як вимити підлоги швидко і якісно: слушні поради і "рецепт" засобу

03:15

Місячний гороскоп на тиждень 13-19 грудня: Ракам-обман, Левам-розставання, Водоліям-пліткиВідео

02:48

Коти врятували немовля, яке батьки лишили помирати в канаві

02:24

Різкий стрибок вартості хліба: українцям назвали нову ціну за буханецьВідео

01:43

Захистить від ультрафіолету й допоможе в прибиранні: названо незвичайні властивості крему від сонця

Реклама
01:16

Як вакцинуватися громадянам з підробленим COVID-сертифікатом: алгоритм дій

00:51

Прикмети на 11 грудня: що не можна робити в Сойкін день і як не потрапити в біду

10 грудня, п'ятниця
23:55

Лікар вказав на небезпечні симптоми раку в чоловіків: на що слід звернути увагу

23:48

"Це був шок": стало відомо, чи залишилися разом Злата Огнєвіч та Андрій Задворний

23:20

Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниВідео

22:35

Відмова від вступу в НАТО через погрози РФ: Зеленський розповів, чи піде Україна на компромісВідео

22:30

Ахметов випередив Єрмака, а Данілов потрапив у ТОП-5: Фокус назвав найвпливовіших українців

22:03

ТОП найневдаліших подарунків: що краще не дарувати на Новий РікВідео

21:51

У Львові перед Новим роком почали ховати ялинки від людейВідео

21:32

Напад Росії на Україну і діалог з Путіним: Зеленський зробив заяву про обіцянку БайденаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти