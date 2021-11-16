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Нова небезпека в консервах: на Буковині зафіксували ботулізм

16 листопада 2021, 20:46

Люди пізно звернулися за допомогою до медиків.

Лікарня
Захворіли мати і син / УНІАН

У Чернівецькій області двоє людей потрапили до лікарні з ботулізмом. 51-річну жінку та її 18-річного сина перед цим з'їли консервовані гриби.

Як повідомили у Чернівецькому обласному центрі профілактики та контролю хвороб, це мати та син - жителі села Усть-Путила Вижницького району. Гриби, які вони їли, були власного виробництва, пише Молодий буковинець.

Відомо, що люди не відразу звернулися до лікарів. Їх самопочуття погіршилося ще 10 листопада, але лише 15 листопада прийшли до Чернівецької обласної лікарні.

"У 18-річного хлопця легка форма ботулізму, а у його 51-річної мами був стан середньої тяжкості. Їй довелося ввести протиботулічну сироватку", - сказано в повідомленні.

При цьому, епідеміологи стверджують, що це вже третій випадок на Буковині з початку 2021 року. У березні і в травні там захворіли дві людини, які вживали м'ясні консерви власного виробництва.

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Нагадаємо, у Кіровоградській області 22 річна дівчина в місті Знам'янка придбала в магазині солону рибу і важко захворіла. Перші ознаки ботулізму у людей з'являються через 5-12 годин після потрапляння токсину в організм.

Довідка. Ботулізм-це харчове отруєння, викликане вживанням продуктів з ботулотоксинами. Їх не можна визначити за кольором або смаком. Також мікроорганізм не псує продукти.

Заразитися ботулізмом можна вживши такі продукти:

  • в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м'ясних і грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали і / або транспортували належним чином;якщо сумніваєтеся в якості продуктів.
viber
Буковина ботулизм консерви новини Чернівців
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