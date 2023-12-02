Нова фаза війни: майор ЗСУ пояснив слова Зеленського і назвав терміни

Президент Володимир Зеленський, висловивши слова про нову фазу війни, не вказав на зміни у бойових діях та перехід до оборони. Майор запасу Олексій Гетьман в коментарі Фокусу зазначив, що зимовий період вже є новою фазою, оскільки воєнні операції ведуться в нових умовах.
"Першочергово нам доведеться бути готовими відбивати атаки ворога по всій лінії розмежування. Додайте сюди необхідність зведення фортифікаційних споруд на півночі та сході, про які говорив у своєму зверненні президент", - вказав експерт.
За словами Олексія Гетьмана, це необідно для того, щоб максимально унеможливити новий наступ росіян широким фронтом.
"До весни потрібно привести до ладу війська, поновити техніку й особовий склад. Це і є нова фаза війни, яка триватиме, поки не закінчиться зима", — пояснює Гетьман.
Експерт підкреслює, що збройні сили не можуть постійно перебувати в наступі, необхідний період відпочинку для відновлення сил та ресурсів.
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