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Нова фаза війни: майор ЗСУ пояснив слова Зеленського і назвав терміни

Юрій Берендій
2 грудня 2023, 23:15
Військовий експерт, майор запасу Олексій Гетьман прокоментував слова Зеленського з приводу нової фази війни і казав, скільки вона триватиме.
Нова фаза війни: майор ЗСУ пояснив слова Зеленського і назвав терміни
Майор ЗСУ пояснив слова Зеленського і назвав терміни / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Президент Володимир Зеленський, висловивши слова про нову фазу війни, не вказав на зміни у бойових діях та перехід до оборони. Майор запасу Олексій Гетьман в коментарі Фокусу зазначив, що зимовий період вже є новою фазою, оскільки воєнні операції ведуться в нових умовах.

"Першочергово нам доведеться бути готовими відбивати атаки ворога по всій лінії розмежування. Додайте сюди необхідність зведення фортифікаційних споруд на півночі та сході, про які говорив у своєму зверненні президент", - вказав експерт.

За словами Олексія Гетьмана, це необідно для того, щоб максимально унеможливити новий наступ росіян широким фронтом.

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"До весни потрібно привести до ладу війська, поновити техніку й особовий склад. Це і є нова фаза війни, яка триватиме, поки не закінчиться зима", — пояснює Гетьман.

Експерт підкреслює, що збройні сили не можуть постійно перебувати в наступі, необхідний період відпочинку для відновлення сил та ресурсів.

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