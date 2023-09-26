У Кривому Розі прогримів вибух: перші подробиці

Рано вранці у вівторок, 26 вересня, у восьми областях України була оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет. У Кривому Розі було чути вибух.
"Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Одеська, Миколаївська, Херсонська області - загроза застосування балістичного озброєння!"- попередили Повітряні сили у Telegram. Згодом тривогу оголосили у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул підтвердив вибух у Кривому Розі.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав він у Telegram.
Пізніше Вілкул уточнив, що окупанти завдали ракетного удару по одному з підприємств міста.
"Всі оперативні служби працюють на місці. Наслідки уточнюються. Головне – без втрат. Інших обстрілів у Криворізькому районі не було", - написав він.
У Нікопольському районі ворог атакував із важкої артилерії Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. Пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, будівлю ЛЕП, що не експлуатувалася. Обійшлося без втрат.
Як повідомляв Главред, вночі 25 вересня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Російські окупанти завдали удару по Україні крилатими ракетами "Калібр", протикорабельними ракетами П-800 "Онікс" і ударними БПЛА типу "Shahed", повідомили у Повітряних силах. Під ударом опинилася припортова інфраструктура.
Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України знищено: 11 крилатих ракет "Калібр"; 19 ударних БпЛА "Shahed-136/131".
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