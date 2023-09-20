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Б'є на 90 кілометрів: РФ почала застосовувати далекобійні дрони Ланцет — Bild

Олексій Тесля
20 вересня 2023, 17:56 оновлено 20 вересня, 18:01
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Російським окупантам вдалося збільшити далекобійність своїх безпілотників.
Ланцет
У РФ розробили далекобійну версію безпілотника Ланцет / Колаж: Главред, Фото: скріншот

В арсеналі російських окупантів з'явилися далекобійні версії безпілотників Ланцет, які здатні долати значні відстані.

Про це повідомили військові аналітики Ukraine Weapons Tracker на сторінці в соцмережі Х. При цьому було опубліковано відповідне відео.

На кадрах зафіксовано, як російський дрон атакує аеродром Довгинцеве (Кривий Ріг, Дніпропетровська область). При цьому пропагандисти стверджують, що в результаті був уражений український МіГ-29.

відео дня

Крім того, другий безпілотник окупантів РФ зафіксував на відео атаку з великої висоти.

"Український винищувач МіГ-29 був пошкоджений баражуючим російським боєприпасом "Ланцет" на аеродромі Кривого Рогу. Найближчі російські позиції розташовані на відстані понад 65 кілометрів", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу аналітик Bild Юліан Рьопке вважає це свідченням того, що Росії вдалося збільшити далекобійність своїх безпілотників.

"Погана новина для України. Кращий російський безпілотник-камікадзе тепер, судячи з усього, доступний і в далекобійній версії. Для розуміння: до сих пір, за всіма розрахунками, дрон пролітав від 35 до 45 км. однак для цієї атаки він пролетів від 80 до 90 км. звичайно, це не класичне "далекобійна зброя", але це істотний стрибок в далекобійності", — написав Рьопке.

Дивіться відео - дрон РФ атакував аеродром ЗСУ:

Screenshot
Дрон Ланцет вдарив по аеродрому ЗСУ / скріншот

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Кривий Ріг: гриміли вибухи, загорілася багатоповерхова будівля. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади трьох багатоповерхових будинків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Кривому Розі вдруге за добу прогриміли вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що до Кривого Рогу наближається група ударних дронів. У регіоні була оголошена повітряна тривога.

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дрони МиГ-29 війна Росії та України Кривий Ріг
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