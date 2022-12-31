"Ніхто вам цього не пробачить": Зеленський звернувся до росіян після масованого удару по Україні

Володимир Зеленський також висловив подяку українським військовим та енергетикам за їх потужну роботу.

Володимир Зеленський звернувся до росіян після масованого удару по Україні / Колаж Офіс президента, УНІАН

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар Росії по Україні.

У своєму зверненні він згадав відеопривітання глави Кремля Володимира Путіна, яке він записав нібито в оточенні військових. Український лідер звернувся до росіян їхньою мовою.

"І по-російськи. Ваш лідер хоче показати, що у нього за спиною військові, що він – попереду. Але він-то якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну і ваше майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить. Ніхто в світі вам цього не пробачить. Україна не пробачить", - сказав глава держави.

Зеленський висловив подяку військовим та енергетикам за їх потужну роботу.

"Дякую всім, хто захищає Україну! Дякую всім, хто зараз на фронті! Дякую кожному і кожному, хто воює за нашу державу! Спасибі ППО! І, будь ласка, не ігноруйте сирени. Спасибі нашим енергетикам - всім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак. Буде і зараз Новий рік. Будемо на зв'язку! Слава Україні!",- підсумував президент.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

Сили оборони України в ході атаки російських окупантів збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворога. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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