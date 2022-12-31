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"Ніхто вам цього не пробачить": Зеленський звернувся до росіян після масованого удару по Україні

31 грудня 2022, 19:10
Володимир Зеленський також висловив подяку українським військовим та енергетикам за їх потужну роботу.
Зеленський Путін
Володимир Зеленський звернувся до росіян після масованого удару по Україні / Колаж Офіс президента, УНІАН

Президент Володимир Зеленський відреагував на масований ракетний удар Росії по Україні.

У своєму зверненні він згадав відеопривітання глави Кремля Володимира Путіна, яке він записав нібито в оточенні військових. Український лідер звернувся до росіян їхньою мовою.

"І по-російськи. Ваш лідер хоче показати, що у нього за спиною військові, що він – попереду. Але він-то якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій і палаців. Він ховається за вами, і сам спалює вашу країну і ваше майбутнє. Терор вам ніхто не пробачить. Ніхто в світі вам цього не пробачить. Україна не пробачить", - сказав глава держави.

Зеленський висловив подяку військовим та енергетикам за їх потужну роботу.

"Дякую всім, хто захищає Україну! Дякую всім, хто зараз на фронті! Дякую кожному і кожному, хто воює за нашу державу! Спасибі ППО! І, будь ласка, не ігноруйте сирени. Спасибі нашим енергетикам - всім, хто знешкоджує наслідки терористичних атак. Буде і зараз Новий рік. Будемо на зв'язку! Слава Україні!",- підсумував президент.

Нагадаємо, в суботу, 31 грудня, під час масованої ракетної атаки українські захисники знищили в небі над Києвом сім ворожих повітряних цілей. У трьох районах столиці є руйнування в результаті падіння уламків російських ракет.

За попередніми даними, в результаті падіння уламків є руйнування в Голосіївському районі, Солом'янському районі, Печерському районі. У Дніпровському районі на вулиці виявлено уламки ракети.

Сили оборони України в ході атаки російських окупантів збили 12 з більш ніж 20 крилатих ракет ворога. Про це Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

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Автор: Сергій Кущ
війна в Україні Володимир Зеленський
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