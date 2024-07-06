"Не залишимо нікого у неволі": скільки українців повернули з полону - Зеленський

За словами президента, робота в цьому напрямку продовжується.

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Скільки українців повернули з полону / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Андрій Єрмак

Україні вже вдалось провести більше півсотні обмінів. Повернулись з полону 3310 українців. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в Telegram.

"53 обміни. 3310 наших людей, які вже вдома, в Україні, поруч зі своїми рідними", - розповів він.

За словами президента, робота в цьому напрямку продовжується.

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"Продовжуємо шукати шляхи, щоб звільнити з російського полону кожного й кожну – всіх наших військових і цивільних, дорослих і дітей. Пам’ятаємо усіх, хто в російському полоні. Обов’язково їх знайдемо, обов’язково їх звільнимо. І не зупинимось, поки цього не досягнемо. Не залишимо нікого з наших людей у російській неволі. Дякую всім, хто допомагає", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що ніхто не має права посягати на життя іншого народу.

"Відновивши справедливість для України та українців, світ зможе гарантувати її і для всіх інших", - підкреслив він.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Повернення українців з полону - останні новини

Нагадаємо, 28 червня відбувся новий обмін полоненими. Україні вдалося повернути з російського полону ще 10 людей.

Перед цим, 25 червня, з російського полону додому вдалося повернути 90 захисників. Серед українців, які повернулись з російського полону були воїни Нацгвардії, ВМС, армії, тероборонці, прикордонники. Вони захищали Маріуполь, ЧАЕС, воювали на Херсонському, Донецькому, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

Крім того, у Мережі з'явилися зворушливі відео з кадрами повернення українських захисників. На кадрах видно, як наші військові виходять з автобусів. В їхніх очах, незважаючи на втому, помітне неймовірне щастя. Напевно, багато хто до останнього не вірив у те, що саме цього дня вони зможуть повернутися на рідну землю.

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