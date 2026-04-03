РФ запустила купу Шахедів, у повітря підняли літаки

Що відомо:
- РФ підняла у повітря бомбардувальники
- Росіяни атакували Україну Шахедами
Російські окупанти атакували України ударними дронами типу "Шахед". У повітряному просторі України зафіксовано багато цілей. Це підтвердив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.
"Ворог атакує великою кількістю цілей, будьте обережні", - йдеться у повідомленні.
Моніторингові канали попереджали про те, що росіяни підняли у повітря сім бомбардувальників - 5 Ту-95МС та 2 Ту-160. Вони наголошували, що можуть бути пуски російських крилатих ракет для ударів по Україні.
У повітря від Сумської до Черкаської областей перебувають понад 60 дронів. Вони летять курсом на захід.
Згодом монітори уточнили, що станом на 8:55 у повітряному просторі України не було зафіксовано російських ракет.
"Ймовірно це були фальш-пуски/маневри. Станом на зараз у Західних регіонах РФ перебуває 5-6х бортів стратегічної авіації", - йдеться у повідомленні.
О 9:10 монітори повідомили, що були зафіксовані нові пускові маневри. Якщо пуски крилатих ракет були здійснені, то вони будуть у повітряному просторі України вже за годину-півтори.
Загалом очікується мінімум 12 крилатих ракет типу Х-101. Орієнтовний час підльоту:
- Харків - 10:35;
- Суми - 10:40;
- Київ - 11:00;
- Рівне - 11:20;
- Львів - 11:35.
Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що було зафіксовано понад 400 безпілотників, пише РБК-Україна. Росіяни запустили їх з різних напрямків. Найбільша концентрація дронів у Сумській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях.
Нова тактика російських ударів — думка експерта
Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону.
За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.
"Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.
Удари РФ по Україні - останні новини
Вночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.
Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.
Крім того, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.
Про персону: Юрій Ігнат
Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).
Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".
Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".
Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.
