РФ запустила купу Шахедів, у повітря підняли літаки

Російські окупанти атакують регіони України великою кількістю ударних дронів.

https://glavred.net/war/rf-zapustila-kuchu-shahedov-v-vozduh-podnyali-samolety-10753940.html Посилання скопійоване

РФ атакує Україну Шахедами

Що відомо:

РФ підняла у повітря бомбардувальники

Росіяни атакували Україну Шахедами

Російські окупанти атакували України ударними дронами типу "Шахед". У повітряному просторі України зафіксовано багато цілей. Це підтвердив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

"Ворог атакує великою кількістю цілей, будьте обережні", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Моніторингові канали попереджали про те, що росіяни підняли у повітря сім бомбардувальників - 5 Ту-95МС та 2 Ту-160. Вони наголошували, що можуть бути пуски російських крилатих ракет для ударів по Україні.

У повітря від Сумської до Черкаської областей перебувають понад 60 дронів. Вони летять курсом на захід.

Згодом монітори уточнили, що станом на 8:55 у повітряному просторі України не було зафіксовано російських ракет.

"Ймовірно це були фальш-пуски/маневри. Станом на зараз у Західних регіонах РФ перебуває 5-6х бортів стратегічної авіації", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про літаки Ту-, якими РФ обстрілює Україну

О 9:10 монітори повідомили, що були зафіксовані нові пускові маневри. Якщо пуски крилатих ракет були здійснені, то вони будуть у повітряному просторі України вже за годину-півтори.

Загалом очікується мінімум 12 крилатих ракет типу Х-101. Орієнтовний час підльоту:

Харків - 10:35;

Суми - 10:40;

Київ - 11:00;

Рівне - 11:20;

Львів - 11:35.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що було зафіксовано понад 400 безпілотників, пише РБК-Україна. Росіяни запустили їх з різних напрямків. Найбільша концентрація дронів у Сумській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській областях.

Нова тактика російських ударів — думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону.

За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

"Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Вночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Як повідомляв Главред, ввечері 1 квітня Росія завдала удару дроном-камікадзе "Молнія" по багатоповерхівці в Шевченківському районі Харкова. Того ж вечора в Чугуєві дрон влучив у п'ятиповерховий будинок.

Крім того, 1 квітня Росія провела масований обстріл України, застосувавши ракети та дрони. У багатьох регіонах оголосили повітряну тривогу.

Читайте також:

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред