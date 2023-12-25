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Жодна армія не дозволяє собі так втрачати людей: військовий про бої в Авдіївці

Єлизавета Бельмас
25 грудня 2023, 13:18
В Авдіївці тривають запеклі бої за місто.
Військовий про бої в Авдіївці
Військовий про бої в Авдіївці / колаж: Главред, фото: прес-служба АТО, командування ОС ЗСУ

Російські окупанти роблять всі спроби для того, щоб взяти Авдіївку. Вони використовують аналогічну боям у Бахмуті тактику. Про це розповів колишній командир роти батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген дикий, повідомляє ТСН.

В ефірі телемарафону експерт розповів, що загарбники просто засипають місто тілами, перетворюючи бої на м'ясні штурми.Він порівнює бої за Авдіївку з боями за Бахмут.

"Те, що відбувається з Авдіївкою - це Бахмут 2.0. Вони в прямому фізичному сенсі засипають місто тілами, і по цих тілах далі просуваються. Це саме м'ясні штурми", - коментує ситуацію Дикий.

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При цьому, за словами колишнього командира "Айдара", дії російської армії неможливо порівняти з діями жодної армії в світі. Він стверджує, що ніхто не дозволяє собі такої "розкоші" витрачати живий ресурс, людей, як Росія.

"Жодна інша армія світу ніколи не дозволяла собі так витрачати своїх людей, але росіяни вважають, що для них це нормально. Вони вважають, що"баби ще народять". Вони виходять з цього. Людей не те, що не шкодують, поняття "шкодують" там не існує, але і з чисто військової точки зору вони м'яко кажучи неекономно ставляться до свого особового складу. І на жаль, цьому дуже важко чимось допомогти", - повідомив він.

Ситуація в Авдіївці

Нагадаємо, росіяни ведуть безперервні атаки в Авдіївці, але місто тримається. Окупанти намагаються продавити українську оборону в місті. Про це повідомив начальник Авдіївської міської Військової адміністрації .За його словами, ціна атак - незліченна кількість мертвих росіян.

При цьому, ситуація на Авдіївському напрямку залишається дуже непростою. Ворог намагається компенсувати невдачі на полі бою обстрілами позицій наших воїнів, а також території громади. Всього за добу по громаді ворог може завдати до півсотні масованих ударів.

Також, російська армія 24 грудня просунулася на Донбасі, зокрема - під Авдіївкою та Кремінною. Про це повідомили в Інституті вивчення війни. За інформацією аналітиків російські війська за минулу добу просунулися в районі Авдіївки і продовжили проводити позиційні бої з українськими силами.

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