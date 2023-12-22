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"Мʼясорубка працює на повну потужність": Барабаш про ситуацію поблизу Авдіївки

Руслана Заклінська
22 грудня 2023, 19:48
Росіяни намагаються продавити оборону Авдіївки за допомогою тиску та нескінченних атак.
'Мʼясорубка працює на повну потужність': Барабаш про ситуацію поблизу Авдіївки
Окупанти намагаються продавити українську оборону в Авдіївці / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, скрін з відео facebook.com / vitalii.barabash.96

Росіяни ведуть безперервні атаки в Авдіївці, але місто тримається. Окупанти намагаються продавити українську оборону в місті. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у Facebook.

"Росіяни намагаються продавити нашу оборону. Ціна - незліченна кількість смажених макак з оркостану. Авдіївська мʼясорубка працює на повну потужність", - сказав Барабаш.

За його словами, ціна атак – незліченна кількість мертвих росіян. Місто знаходиться під безперервним ворожим обстрілом, але завдяки відважним воїнам і підтримці місцевого населення воно продовжує триматися.

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"Місто тримається. Завдячуючи нашим відважним воїнам. І зусиллям всіх, хто підтримує Сили опору і місцеве населення. На жаль, безперервні ворожі атаки щодня забирають життя і здоровʼя наших людей", - додав начальник Авдіївської МВА.

Барабаш також повідомив, що евакуація з Авдіївки триває, але є громадяни, які принципово відмовляються виїжджати. Незважаючи на постійні обстріли, містяни вирішили залишитися у місті.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Нагадаємо, успіхи російських окупаційних сил на Авдіївському напрямку можуть призвести до рішення Генштабу ЗСУ вивести війська з міста. За словами колишнього командира роти батальйону "Айдар" Євгена Дикого виведення може відбутися вже найближчими днями.

Також керівник Авдіївської МВА, Віталій Барабаш, повідомив про зміну тактики російської окупаційної армії в цій області. Ворог фокусується на кількох напрямках, намагаючись точково прорвати оборону. Ситуація важка, але українські захисники тримають лінію оборони навколо міста.

Як повідомляв Главред, Росія активізує свої дії в позиційній війні в Україні, можливо захопивши кілька невеликих населених пунктів. За оцінкою полковника Тармо Кундла, це не дозволить їм отримати стратегічну перевагу і падіння Авдіївки, якщо воно станеться, буде тактичним успіхом, а не стратегічним.

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війна в Україні Авдіївка Барабаш війна Росії та України
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