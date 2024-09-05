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Непоправна втрата: на фронті загинув син відомого письменника

Даяна Швець
5 вересня 2024, 17:50
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З першого дня повномасштабного вторгнення він пішов у ТРО, а з 22 квітня 2022 так само добровільно – в ЗСУ.
Георгий Шовкошитный, свеча
На фронті загинув командир протитанкового взводу / Колаж: Главред, фото: соцмережі, Фото: pixabay

Україна втратила ще одного героя - командира протитанкового взводу Георгія Шовкошитного. Він загинув біля Малої Токмачки на Запоріжжі. Йому був 41 рік.

Сумну звістку повідомив батько полеглого захисника, письменник та видавець Володимир Шовкошитний – депутат першого скликання Верховної Ради, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, політичний, громадський та державний діяч, співавтор Декларації про державний суверенітет, Акту проголошення незалежності України та Конституції України.

"Якщо хтось думає, що загинути за Україну – це найстрашніше, то він/вона точно не батько, не мама, не вдова і не дитина загиблого Воїна. Першого вересня біля н.п. Мала Токмачка загинув наш молодший син, командир протитанкового взводу Георгій Шовкошитний. З першого дня повномасштабного вторгнення він пішов у ТРО, а з 22 квітня 2022 так само добровільно – в ЗСУ. Воював під Бахмутом, під Авдіївкою, на Сумщині. Загинув на Запоріжжі, як справжній Козак! Коли прощання – ще не відомо", – написав батько Володимир Шовкошитний.

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Окрім цього, на сайті Гірської сільської ради на Київщині також підтвердили смерть полеглого воїна.

"З глибоким сумом повідомляємо про страшну втрату для нашої громади. На фронті загинув мешканець села Гора, справжній герой, вірний побратим, люблячий син, чоловік і батько – Шовкошитний Георгій Володимирович.Немає слів, щоб передати весь біль цієї втрати. Ми схиляємо голови перед пам’яттю нашого Героя.Щирі співчуття рідним і близьким Георгія. Нехай Господь дасть вам сили пережити цю невимовну скорботу, а душа нашого захисника знайде вічний спокій.Світла пам’ять і вічна слава Герою України! Його подвиг навіки залишиться в наших серцях", – йдеться у дописі.

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Нагадаємо, що офіцер ЗСУ розповів, до якої дати РФ хоче захопити Покровськ. В ЗСУ наголосили, що росіяни були змушені змінити тактику наступу на Покровському напрямку та зосередитись в районі міста Селидове, Донецької області.

А от на Курщині ЗСУ можуть піти на Льгов і Курчатов. Уже є певні проміжні результати на цьому напрямі, наголосив Михайло Жирохов.

Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли. Згідно зі звітом Генерального штабу України, середньодобові втрати Росії в Україні в серпні 2024 року зросли до 1187 осіб убитими і пораненими. Від початку війни загальні втрати Росії досягли 610 тисяч.

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