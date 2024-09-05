Втрати російських окупантів в Україні стрімко зросли: у розвідці назвали причини

За даними британської розвідки, рівень втрат РФ у війні проти України продовжить залишатись на високому рівні через значну інтенсивність бойових дій.

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Британська розвідка назвала причину зростання втрат у армії Росії / Колаж: Главред, фото: Оперативне командування "Захід", 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти щоденно втрачають вбитими та пораненими більше ніж тисячу військовослужбовців. Насамперед це пов'язано з наступальною операцією українських військ в Курської області та інтенсивними бойовими діями на Покровському напрямку. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Згідно зі звітом Генерального штабу України, середньодобові втрати Росії в Україні в серпні 2024 року зросли до 1187 осіб убитими і пораненими. Від початку війни загальні втрати Росії досягли 610 тисяч.

"Збільшення втрат у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з операцією України під Курськом і тиском, що триває на Покровському напрямку. Росія продовжує покладатися на масу, щоб компенсувати брак особового складу і можливостей з оснащення", - йдеться в повідомленні. відео дня

Британська розвідка зазначає, що російські окупаційні війська продовжать тиснути по всій лінії фронту протягом наступного місяця, але обмежені можливості РФ стримуватимуть її здатність використовувати тактичні успіхи для досягнення ширших оперативних цілей.

"Рівень втрат Росії, ймовірно, продовжить у середньому перевищувати 1000 осіб на день протягом вересня 2024 року, оскільки Росія продовжує операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні", - зазначають у Міноборони Британії.

Міністерство оборони Великої Британії Міністерство оборони Великої Британії - виконавчий департамент в уряді Великої Британії, що відповідає за імплементацію політики оборони держави, визначеної британським урядом, та безпосереднє керівництво Збройними силами Великої Британії, пише Вікіпедія. Міноборони Британії часто аналізує дії на фронті України та видає щоденні зведення.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російська окупаційна армія продовжує інтенсивно атакувати в напрямку до міста Покровська і Курахового. Водночас українським військам вдалося досягти успіху в районі Донецька. За інформацією аналітиків з американського Інституту вивчення війни (ISW), геолокаційні дані, опубліковані 4 вересня, свідчать про відновлення позицій ЗСУ в східній частині Максимільянівки, на захід від Донецька.

Операція ЗСУ в Курській області розвивається за планом, і українські сили успішно виконують поставлені завдання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На Курахівському напрямку противник посилив атаки за останні дні, намагаючись прорватися до Вугледара, який є стратегічно важливим для армії Росії. За словами військового експерта Сергія Грабського, російські війська намагаються одночасно досягти двох цілей — просунутися в районі Курахового та захопити енергогенеруюче підприємство, створюючи загрозу оточення українських сил під Вугледаром.

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