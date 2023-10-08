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"Неперевершений магічний голос": Зеленський відреагував на смерть Матвієнко

Олексій Тесля
8 жовтня 2023, 16:03 оновлено 8 жовтня, 16:09
Овації унікальному співу Ніни Матвієнко звучали в залах по всьому світу, нагадав президент.
Матвієнко
Володимир Зеленський відреагував на смерть Ніни Матвієнко / Колаж: Главред, Фото: president.gov.ua, Instagram / tonya_matvienko

Президент Володимир Зеленський відреагував на смерть народної артистки України Ніни Матвієнко.

У своєму Telegram він нагадав про те, що овації унікальному співу покійної звучали в залах по всій Україні, США, Канаді, Франції, Польщі, Південній Кореї, Мексиці, країнах Латинської Америки та багатьох інших місцях планети.

"Сьогодні від нас пішла дійсно народна артистка України. У всіх сенсах цього слова. Ніна Митрофанівна Матвієнко", - зазначив глава держави.

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Він переконаний, що з нами назавжди залишаться її неперевершений справжній і воістину магічний голос, а також народні ліричні та обрядові пісні.

"Колядки, щедрівки, веснянки, купальські, весільні пісні та колискові в її виконанні. Її "Чарівна скрипка", "Дикі гуси", "Квітка-душа"...Все це буде жити вічно в нашій культурі, нашій музиці, нашій пам'яті. Мої щирі співчуття рідним і близьким. Світла пам'ять!", - додав Зеленський.

Наталя Могилевська у своєму Facebook написала, що Ніна Матвієнко була для її сім'ї дуже близькою людиною.

"Я хочу подякувати вам за цілий пласт української культури. Завдяки вашому таланту, ніжності, жіночності ви могли подарувати Україні таке красиве і ніжне обличчя через ваші пісні. Легенда української сцени! Завжди жива, завжди прекрасна!", - написала вона.

Катерина Осадча у своєму Instagram написала про те, що від енергії Ніни Матвієнко міг живитися весь український шоу-бізнес.

"Ви ж людина, яка завжди йшла на всі творчі експерименти, завжди були в строю, посміхаючись, енергійні і завжди з вірою в краще, що все буде добре... я цим захоплювалася <...> ви і за життя були, як ангел, тепер ви будете серед своїх", - написала вона.

Дмитро Монатік написав у своєму Instagram, що Ніна Матвієнко була неймовірно людяною, щирою, неповторною справжньою легендою.

"З нею завжди можна було про все посміятися і про все поскучати. Її поради і думки я буду нести з собою все моє життя. Пішла з життя Легенда української сцени. Людина з великим серцем, чиї пісні наповнювали. Ніна Митрофанівна, вдячний долі за те, що вдалося разом з вами співпрацювати і знати особисто. Велика втрата для всіх нас! Вічна пам'ять! Щирі співчуття родині та рідним!", - написав він.

Смерть Ніни Матвієнко

Нагадаємо, 8 жовтня у віці 75 років померла легендарна українська співачка, Герой України, Народна артистка України з часів СРСР, почесна громадянка Києва, володарка Ордена княгині Ольги II і III ступенів Ніна Митрофанівна Матвієнко.

Про смерть артистки повідомила її дочка, Заслужена артистка України Тоня Матвієнко в соціальних мережах. Вона опублікувала фотографію мами і змогла написати лише два слова: "Мама померла". Сім'я співачки перебуває в глибокому шоці, адже на публіці Ніна Митрофанівна завжди була бадьорою і міцною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Ніна Матвієнко опублікувала зворушливу промову в траурний для України день. Ніна Митрофанівна зустрічала ювілей під гуркіт ракет, що знищують її батьківщину.

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Наталія Могилевська Володимир Зеленський Ніна Матвієнко Катерина Осадчая Монатік
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