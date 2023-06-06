Хто підірвав Каховську ГЕС: названо виконавців

Радник глави ОП нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями, підрив ГЕС є застосуванням невибіркової зброї масового ураження.

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Хто підірвав Каховську ГЕС / Колаж Главред, фото скріншот

Каховську ГЕС, ймовірно, підірвав 1-ий батальйон 205 мотострілецької бригади з міста Будьонівськ Ставропольського краю.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка в жовтні минулого року на сторінці формування з'явилася інформація з посиланням на "план операції" про мінування дамби і підрив її в разі просування ЗСУ.

"Наша розвідка вже дає дані про те, хто це зробив з російських військових частин – 205 мотострілецька", - заявив Подоляк.

Радник глави ОП нагадав, що згідно з Женевськими конвенціями, підрив ГЕС є застосуванням невибіркової зброї масового ураження.

Хто підірвав Каховську ГЕС / скріншот

"Кажуть, що наказ про підрив Каховської ГЕС 205 мотострілецької бригади віддав особисто командувач угрупованням військ "Дніпро" генерал-полковник Олег Макаревич", - написав голова Громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук у своєму блозі.

Командувач угрупованням військ" Дніпро " генерал-полковник Олег Макаревич / скріншот

Росія підірвала Каховську ГЕС

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС. Почалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів з правого берега Дніпра, яким загрожує підтоплення. Евакуювати населення лівого берега зараз неможливо - він окупований.

Всього є загроза підтоплення близько 80 населених пунктів, більша частина яких знаходиться під окупацією. Стало відомо, що незадовго до підриву російські загарбники підняли рівень води в Каховському водосховищі до рекордного показника. Окупанти поступово підвищили рівень води до позначки 17,5 м. Ця кількість є рекордною для водосховища.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш через понад півдня від скоєння росіянами теракту на Каховській ГЕС відреагував на цей військовий злочин. Проте у своїй заяві він описав наслідки теракту в загальному і жодного разу не згадав про те, що це саме російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію.

Дивіться відео про те, як окупанти повністю знищили Каховську ГЕС:

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