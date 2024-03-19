'Не можна недооцінювати': полковник ЗСУ спрогнозував дії Путіна після виборів

Військовий експерт наголошує, що після того, як Путіну "намалювали" рекордну підтримку серед населення, очільник Кремля може посилити мобілізацію в РФ.

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Полковник ЗСУ спрогнозував дії Путіна після "перемоги" на виборах / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Згідно з офіційними результатами президентських виборів на території Росії, чинний російський диктатор Володимир Путін набрав рекордні для себе понад 87% голосів виборів. Водночас, після такої "рекордної" підтримки народу, Путін може прийняти рішення про проведення нової хвилі мобілізації. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник у коментарі 24 каналу.

Він відзначає, що для України є ризик проведення в Росії масштабної мобілізації

Петро Черник відзначив, що Путін здобув легітимізацію в першу чергу перед власними елітами. Незважаючи на те, що результати виборів намальовані, головна маса народу все ж закохана у свого царя та фюрера – вони це підтвердили.

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"Він уже має розвʼязані руки й може вдатися до тої концепції, яку ми називаємо "вставай страна огромная",– наголосив військовий експерт. Не можна цього недооцінювати й треба розглядати це, як обʼєктивну загрозу і готуватися до потенційного збільшення їх мобілізаційного ресурсу", – додав Черник.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Вибори в Росії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російський диктатор Володимир Путін може спробувати використати свою "перемогу з рекордним результатом" на так званих виборах президента РФ як підставу для продовження тривалої війни в Україні. Цю думку висловили аналітики Інституту вивчення війни.

Володимир Путін заявив, що під час свого нового президентського терміну буде вирішувати завдання війни проти України та зміцнюватиме армію. Крім того, він висловив плани створення "санітарної зони" в Україні.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що жодної легітимності в імітації російських виборів немає і не може бути.

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