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Деякі українці можуть залишитися без пенсії: як цього уникнути

Єлизавета Бельмас
10 грудня 2023, 09:26
Всі пенсіонери України зобов'язані подати документи в ПФУ.
Деякі українці можуть залишитися без пенсії
Деякі українці можуть залишитися без пенсії / колаж: Главред, фото: УНІАН

Громадяни України, які отримують пенсійні кошти, повинні повідомляти органи Пенсійного фонду про будь-які статусні та документальні зміни. Для того, щоб уникнути припинення виплат, необхідно повідомляти про обставини онлайн або офлайн. Про це повідомило Головне управління ПФУ в Донецькій області.

Важливо пам'ятати, законодавство про пенсійне забезпечення в Україні визначає обставини, які можуть вплинути на припинення виплати або зміну її розміру. Зокрема, це передбачено Порядком подання та оформлення документів для призначення та перерахунку пенсій.

Про що потрібно повідомляти ПФУ

До обставин, про які необхідно повідомляти до Пенсійного фонду, відносяться:

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  • працевлаштування та звільнення
  • реєстрація та закриття ФОП
  • придбання, зміна та припинення особливого статусу
  • зміна реєстрації місця проживання
  • виїзд на постійну основу за кордон

Крім іншого, також територіальні центри ПФУ зобов'язані знати про зміни відомостей, внесених до персональної картки, а саме про отримання паспорта нового зразка, про отримання паспорта після викрадення, а також про зміни прізвища, ім'я або по-батькові.

Всі перераховані вище та інші передбачені обставини повинні бути доведені до відома ПФУ в термін 10 днів. Зробити це можна не тільки в територіальному центрі, а й на веб-порталі ПФУ.

Пенсія в Україні

Нагадаємо, в Україні в 2024 році запланована індексація пенсій, а також реформа системи їх нарахування, яка передбачає перехід до бальної системи. Індексація пенсій в новому році відбудеться в березні і липні. Про це розповіла Міністр соціальної політики України Оксани Жолнович.

Також, як вже відомо, в Україні прийняли Держбюджет на 2024 рік, згідно з яким перша індексація пенсій призначена на 1 березня 2024 року. Тоді зростуть пенсії більшості. Максимальний розмір пенсії зросте до 23 610 грн. Однак, незважаючи на те, що індексації пенсії призначені на 1 березня і 1 липня, деякі можуть відчути зміни і з 1 січня.

Крім іншого, в Україні частина пенсіонерів мають право на доплату до пенсії - за віком. Їх щомісячний розмір становить від 300 до 570 грн. Про це йдеться в матеріалі "на пенсії".

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пенсія Пенсійний фонд
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