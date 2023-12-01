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Деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня: кого торкнуться зміни

Єлизавета Бельмас
1 грудня 2023, 12:01
В Україні з 1 січня може змінитися розмір пенсії у деяких пенсіонерів.
Деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня
Деяким пенсіонерам підвищать пенсію з 1 січня / колаж: Главред, фото: УНІАН, pexels

Як вже відомо, в Україні прийняли Держбюджет на 2024 рік, згідно з яким перша індексація пенсій призначена на 1 березня 2024 року. Тоді зростуть пенсії більшості. Максимальний розмір пенсії зросте до 23 610 грн. Про це повідомляє редакція Фокус, посилаючись на проект бюджету України на майбутній рік.

Підвищення пенсій з 1 січня

Незважаючи на те, що індексації пенсії призначені на 1 березня і 1 липня, деякі можуть відчути зміни і з 1 січня.

Максимальна пенсія в Україні обмежується 10 прожитковими мінімумами для тих, хто втратив працездатність. З січня в Україні прожитковий мінімум для категорії таких людей збільшиться з 2093 до 2361 гривні, тобто на 268 грн. Відповідно - пенсія також збільшиться.

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Індексація пенсії з 1 березня

А ось індексація всіх без винятку виплат відбудеться з 1 березня 2023 року. Тоді пенсія зросте у переважної більшості пенсіонерів. Однак є і ті, у кого вона знизиться, наприклад, у колишніх чиновників.

Нагадаємо, в Україні частина пенсіонерів мають право на доплату до пенсії ‒ за віком. Їх щомісячний розмір становить від 300 до 570 грн. Згідно з чинним пенсійним законодавством, а саме постановою № 168 Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року, вікові надбавки до пенсії призначаються особам, які досягли 70 років (а за кожні п'ять наступних років ці надбавки збільшуються).

Також в Україні людям, які постраждали від аварії на ЧАЕС і ліквідаторам трагедії призначені доповнення до основної державної пенсії ще й додаткові виплати. Про це йдеться в поясненні Пенсійного фонду України (ПФУ). За словами чиновників, розмір допомоги залежить від категорії постраждалих від Чорнобильської катастрофи.

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