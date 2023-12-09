В Україні підвищать пенсії у 2024 році: наскільки, кому і що зміниться

Мінімальні пенсії зростуть, щоб підтримати вразливі верстви населення. З іншого боку, чиновникам, що отримують захмарні пенсії їх зменшать.

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В Україні підвищать пенсії за новими правилами / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

В Україні в 2024 році запланована індексація пенсій, а також реформа системи нарахування пенсій, яка передбачає перехід до бальної системи. Індексація пенсій у новому році відбудеться в січні, березні та липні. Про це розповіла міністерка соціальної політики України Оксани Жолнович та повідомило NV.

Основна мета нової системи полягає в тому, щоб враховувати реальні можливості пенсіонерів у момент виходу на пенсію. Буде використовуватись бальна оцінка, яка показуватиме, наскільки зарплата людини відповідала середній на ринку. Це означає, що кожен місяць, коли людина сплачувала страхові внески або працювала, буде вираховуватися відношення її заробітної плати до середньої на той самий період.

Народна депутатка Роксолана Підласа також зазначила, що з січня будуть змінені деякі пенсійні виплати в Україні. Це важливо для коригування системи пенсій.

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"Ті, хто зараз отримує найменші пенсії, матимуть зростання виплат. Водночас для чиновників, які вийшли на пенсію і отримують якісь астрономічні суми, ми плануємо зниження таких пенсій. Усе це робиться для того, щоб солідарна пенсійна система була справедливішою", – заявила депутатка.

Кому перерахують пенсії

Перерахунок пенсій стосуватиметься практично всіх, хто вийшов на пенсію не раніше, ніж за останні три роки. Адже протягом цього періоду виплати більш-менш відповідали ринковій вартості. Однак ті, хто отримував пенсії до цих змін, кошти нараховувалися за заниженими коефіцієнтами, меншими за реальну вартість.

Бальна система нарахування пенсій

За словами міністерки, нова бальна система нарахування пенсій спрямована на нівелювання розбіжностей у виплатах за однаковий страховий стаж у людей, які набули пенсійного віку в різні періоди.

За цією системою за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде враховуватися співвідношення її заробітної плати до середньої на той самий місяць у відповідний рік. Це має забезпечити реальну купівельну спроможність пенсій, ураховуючи зарплату в певному періоді.

"Новий розрахунок передбачає, що за кожен місяць, коли людина сплачувала страховий внесок або працювала, буде вирахувано співвідношення її заробітної плати і середньої, яка була на той місяць у той рік. Тобто, планується розрахувати реальну купівельну спроможність. Якщо ми отримаємо суму на рівні середньої зарплати, за це буде людині нараховано 10 балів. Якщо більше, то 11-12 балів, тобто пропорційно. Або, навпаки, менше", – пояснила Жолнович.

У кожного українця буде унікальна підсумкова кількість балів. Завдяки цьому можна буде щорічно оцінювати та порівнювати відповідний показник із середньою зарплатою в певному році та індексувати пенсію.

Індексація пенсій у 2024 році

Щодо індексації пенсій у 2024 році, вона буде проводитися у три етапи: в січні, березні та липні. У січні пенсії підвищать тим, хто отримує мінімальну і максимальну пенсію. У січні та липні перерахують тим, хто отримує мінімальну пенсію у віці 65 років із повним страховим стажем, а у березні - всім, чиї виплати потребують індексації за планом.

Нагадаємо, щоб уникнути втрати частини або повної суми пенсії, громадяни України повинні своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про певні обставини.

Також в Україні певна частина пенсіонерів має право на доплату за віком. Розмір щомісячних виплат коливається від 300 до 570 гривень.

Крім цього, з 1 січня 2024 року максимальна пенсія в Україні значно збільшиться. Вона становитиме 23 610 гривень, що на 2 680 гривень більше, ніж у 2023 році.

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