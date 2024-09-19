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Деякі території України можуть мати окремий статус після війни - Клочок

Марія Николишин
19 вересня 2024, 19:11
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Чи розглядають на Заході закінчення війни в Україні з поверненням до кордонів 1991-го року.
Деякі території України можуть мати окремий статус після війни - Клочок
Сценарій закінчення війни / колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap.live

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова Благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок припустив, чи йдеться про повернення до кордонів 1991-го року, коли на Заході говорять про завершення війни та справедливий мир для України.

"Політики мислять іншими категоріями. Це ми мислимо категорією "сьогодні на завтра", коли сьогодні війна завершилася, а завтра ми забрали території під контроль. Вони так не думають - ми маємо це зрозуміти. Це гірка правда, яку ніколи не пояснювали широкому загалу, але про це треба говорити. Яскравий тому приклад - поствоєнна Німеччина після 1945 року, яка стала єдиною тільки в 1989. Це реалії, минуло дуже багато часу. І тільки зараз ми можемо говорити, що Німеччина відроджується у своїх кордонах і військовій спроможності. Хоча там є купа внутрішньополітичних питань, але це було зумовлено проблемами, тому що більша частина населення в Німеччині була прихильна до ідей Гітлера", - сказав він це в інтерв'ю Главреду.

За його словами, в Україні ми маємо схожу проблему, бо дуже багато українців зараз прихильно ставляться до Путіна.

"Зокрема, на тимчасово окупованих територіях є ті, хто за Україну, але є й "ждуни", які чекають на Путіна та "русский мир". І політики, звісно, зважають на цей момент, тому ми й ведемо мову про те, що окремі території справді можуть мати окремий статус після завершення війни. І якщо говорити про справедливий мир у розумінні Заходу, то для них він такий. Для нас - ні, тому що ми хочемо і прагнемо справедливо повернути під свій контроль усі території, встановити там українську владу, і щоб вона контролювала всі процеси. Це логічно, тому що кордони 1991 року визнані всіма країнами світу. Навіть росіянами, але вони їх порушили. Тому на Заході розглядають такий варіант.", - наголосив Клочок.

Він зауважив, що такий варіант вже був перевірений в Україні. Київський міжнародний інститут соціології проводив опитування десь приблизно півтора місяця тому, і українців запитували: як ви ставитеся, якщо, наприклад, буде міжнародна місія.

"До речі, таких місій дуже бояться на Росії. Навіть взяти до уваги ініціативу МЗС України про те, щоб направити в Курську область представників ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста, щоб вони подивилися, як Збройні Сили України поводяться, чи скаржаться на них місцеві. Вони бояться цього, тому що це справді ті організації, з якими РФ потрібно рахуватися. Хоча вони останнім часом намагаються їх нівелювати - це засвідчив і візит Путіна до Монголії, і неодноразові заяви Небензі на Радбезі ООН, які не входять ні в які логічні рамки. Тобто Росія до цього вдається, але зрозуміло, що світ не може це сприймати постійно, і відповідна реакція буде", - продовжив експерт.

Клочок також додав, що для Заходу "справедливий світ" виглядатиме так.

"І як я вже сказав, його намагатимуться продавати широкому загалу українців. Навіть спираючись на соціологічні дослідження можу сказати, що багато хто сприйме це як вимушений захід, який може бути розтягнутий на багато років - рік, два, п'ять, навіть десять. Я цього не виключаю, але в цій ситуації, можливо, це найкраще рішення для України. Головне, як я бачу з реакції українців, - зупинити гарячу фазу війни і не дати можливості Росії надалі відновлювати свої наступальні потенціали. А з цим є дуже велика проблема, бо санкційна політика Заходу настільки слабка, що за рік-два Путін зможе відновити свій наступальний потенціал. Якщо не він, то той режим, який зберігатиметься після, тому що поки що про розвал Росії або зміну влади взагалі не йдеться. І американці, і європейці кажуть: "Ні-ні, ми не втручаємося у внутрішні процеси Кремля, це все їхня справа". Хоча це, на мій погляд, є дуже великою помилкою", - підсумував керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Дивіться відео інтервʼю Валерія Клочка Главреду про мирні плани щодо України:

Хто такий Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що так званий план перемоги уже готовий. Він також спростував чутки про нібито пункт замороження війни, який міститься у цьому документі.

Також відомо, що деякі партнери України розглядають можливість закінчення війни в Україні вже у 2025 році. Вони обговорюють можливість переговорів між країною-агресором Росією та Україною.

В той же час, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс вважає, що війна в Україні навряд зможе закінчитись в цьому або наступному році.

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