'Це не вирішальна перемога': Зеленський про ситуацію в енергосистемі після ракетного удару

Російським окупантам не вдалося залишити Україну без світла навіть після масованого ракетного обстрілу.

Зеленський про ситуації в енергосистемі / president.gov.ua

Російські окупанти намагалися знищити енергетичну систему України. 10 лютого вони завдали нового ракетного удару по Україні. Однак енергетики швидко змогли стабілізувати ситуацію, що дало змогу уникнути тривалого відключення світла у регіонах. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про ситуацію в енергосистемі.

"Цей день і вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах і містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний", – сказав Зеленський.

Вже з понеділка Україна може повернутись до стабілізаційних графіків відключення через зростання споживання. До того ж ситуація в енергетиці може стати критичнішою, якщо РФ знову обстріляє Україну.

"Маємо усвідомлювати: це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії", – додав Зеленський.

Зеленський про ситуації в енергосистемі / скриншот из видео

В Укренерго та ДТЕК зазначили, що 13 лютого у деяких областях України не будуть обмежувати електропостачання:

Київ,

Київська,

Одеська,

Дніпропетровська,

Сумська,

Кіровоградська,

Івано-Франківська,

Волинська,

Рівненська,

Чернігівська,

Чернівецька,

Вінницька області.

Ракетна атака Росії по Україні

Ворожі війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.

У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КГВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.

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