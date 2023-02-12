'Це не вирішальна перемога': Зеленський про ситуацію в енергосистемі після ракетного удару

Російські окупанти намагалися знищити енергетичну систему України. 10 лютого вони завдали нового ракетного удару по Україні. Однак енергетики швидко змогли стабілізувати ситуацію, що дало змогу уникнути тривалого відключення світла у регіонах. Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні розповів про ситуацію в енергосистемі.
"Цей день і вчорашній більшість українців пройшли без багатьох відключень електрики. Звичайно, в окремих районах і містах ще були обмеження. Там, де ступінь руйнувань надто значний", – сказав Зеленський.
Вже з понеділка Україна може повернутись до стабілізаційних графіків відключення через зростання споживання. До того ж ситуація в енергетиці може стати критичнішою, якщо РФ знову обстріляє Україну.
"Маємо усвідомлювати: це ще не вирішальна перемога на енергетичному фронті. На жаль, можуть бути нові удари терористів з Росії", – додав Зеленський.
В Укренерго та ДТЕК зазначили, що 13 лютого у деяких областях України не будуть обмежувати електропостачання:
- Київ,
- Київська,
- Одеська,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Кіровоградська,
- Івано-Франківська,
- Волинська,
- Рівненська,
- Чернігівська,
- Чернівецька,
- Вінницька області.
Ракетна атака Росії по Україні
Ворожі війська РФ проводять 10 лютого нову атаку проти України. На суші, в морі і повітрі знаходяться російські ракетоносії, які застосовуються для ударів по об'єктах. Українцям слід дотримуватися правил безпеки і перебувати в укриттях. Ракети вже в повітряному просторі України, в ряді регіонів працюють системи ППО.
У Києві було чути вибухи під час повітряної тривоги вранці в п'ятницю, 10 лютого. Про це повідомляється в Telegram-каналі КГВА. Спочатку пролунав один вибух, через кілька хвилин було чути другий.
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