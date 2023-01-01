"Ледве встигали перезаряджати NASAMS": у Повітряних силах розповіли про унікальний досвід ППО 1 січня

У ніч на 1 січня 2023 року окупанти атакували Україну з повітря. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.

Завдяки NASAMS небо було дійсно під надійним захистом / Фото Вікіпедія, Нацполіція

Речник Повітряних сил полковник Юрій Ігнат розповів про унікальний досвід сил ППО України пид час використання зенітно-ракетних комплексів NASAMS.

За його словами, українські фахівці протиповітряної оборони "на відмінно" освоїли NASAMS та з їхньою допомогою спритно знищували іранські безпілотники-камікадзе в ніч на 1 січня 2023 року.

Ігнат зазначив, що небо було дійсно під надійним захистом.

"Хочеться ще відзначити допомогу партнерів. Для них має бути такий знак-сигнал, бо NASAMS ледве встигали перезаряджати наші військовослужбовці. Як з артилерії ними лупили. Такого досвіду застосування цього ЗРК, мабуть, ніхто не має: під час ведення бою перезаряджати комплекс і знищувати повітряні цілі. Це говорить про те, що у нас просто їх мало... ракети є, а самих ЗРК нам треба більше", - сказав в ефірі національного телемарафону речник Повітряних сил.

"Це ще один сигнал нашим партнерам - наскільки спритно і ефективно в таких бойових умовах можуть застосовувати бойову техніку іноземного виробництва наші фахівці, які всього кілька тижнів тому проходили навчання", - додав він.

ЗРК NASAMS ЗРК NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System) - це пересувний норвезький зенітний ракетний комплекс, призначений для боротьби з маневруючими аеродинамічними цілями на малих і середніх висотах, система ППО малого-середнього радіусу дії. Основна тактична одиниця ЗРК NASAMS-батарея. До її складу входять три вогневих взводи. Складається з 12 ПУ по 6 ЗУР, 3 РЛС + оптоелектронний комплекс наведення NTAS. Дальність ураження, в залежності від використаних ракет, може становити від 20 до 180 км. Дальність ураження авіаційних версій ракет: AIM-120A/B: 55-75

AIM-120C-5: 105

AIM-120C-7: 120

AIM-120D: 180 Висота ураження: до 21 км. Імовірність ураження цілі однією ракетою: 0,85 Швидкість цілі максимальна, м / з: 1000. Загальна вартість ракетної установки NASAMS становить близько 64 мільйонів доларів.

Атака України в ніч на 1 січня 2023

У ніч на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну з повітря. Ворог запускав, зокрема, безпілотники. 45 іранських дронів-камікадзе "Шахед" вдалося збити силам ППО.

Під ударом опинилися зокрема Київ і область. У столиці збита ракета впала в Шевченківському районі, а в Київській області зафіксовано "приліт" по об'єкту інфраструктури.

Один з дронів впав на спортивному майданчику, де грають діти. Окупанти цинічно написали на безпілотнику "З Новим роком".

У КМВА вранці уточнили, що в районі Києва були виявлені 32 повітряні цілі, всі були знищені. Інформації про жертви немає.

Водо- й теплопостачання столиці працює в штатному режимі.

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