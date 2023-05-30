'Кордони часів Івана Калити': росіян почали готувати до скорочення територій РФ - Подоляк

Радник глави ОП підкреслив, що росіяни з переляку почали порівнювати Москву з Багдадом. Мовляв, нічого страшного, Ірак теж бомбили, але життя тривало.

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Подоляк заявив, що росіян почали готувати до скорочення територій РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

Після атаки безпілотників на Москву та Підмосков'я у країні-агресорці Росії почали готувати своїх громадян до скорочення територій РФ. Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

Як зазначив Подоляк, заяви представників російської Держдуми про те, що "дрони долітають до Москви через велику територію країни" можуть свідчити про те, що населення готують до необхідності скорочення територій.

Радник глави ОП підкреслив, що росіяни з переляку почали порівнювати російську столицю з Багдадом. Мовляв, нічого страшного, Ірак теж бомбили, але життя тривало.

Крім того, Подоляк зазначив, що тепер для громадян РФ потрібен новий "урок історії" від головного російського злочинця Володимира Путіна. Ця заява, на думку радника голови ОП, може бути такою: "Жодної паніки. Спеціальна військова операція йде за планом. Ми обов’язково повернемося в московські історичні кордони часів Івана Калити".

Масована атака дронів на Москву

Москва у ніч на 30 травня і вранці була атакована 25 дронами. Повідомлялося, що кілька дронів влучили у багатоповерхівки. Зокрема, один з дронів влучив у 15-поверхівку у Новій Москві, частково пошкодивши вікна і плиту перекриття на верхніх поверхах. Також зазначається, що влучання у багатоповерхівки з незначними пошкодженнями були на Профспілковій вулиці та Ленінському проспекті у Москві.

Окрім того, у Мережі розповіли, що в епіцентрі удару опинилися маєтки російської еліти. Зокрема, один із безпілотників упав у селищі Іллінське – всього за 3 кілометри від резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьово. Дрони були помічені неподалік від маєтків також інших представників путінської еліти.

На атаку дронами по Москві одразу відреагували росіяни у соцмережах. Частина з них почала писати про "діряве російське ППО". Частина росіян почала панікувати і писати, що скоро Москва стане найнебезпечнішим містом у країні-агресорці Росії. Проте дехто почав закликати російських окупантів "відповісти" на таку атаку потужнішою зброєю і знищувати українців. Хтось закликав "знищити Київ вщент".

Дивіться відео про те, як Путіна жорстко принизили атакою на Бєлгород:

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