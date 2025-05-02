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"Не сховаються": Зеленський відреагував на затримання сина ексглави "Мотор Січі"

Руслана Заклінська
2 травня 2025, 22:49
2941
Президент відзначив прокуровів і СБУ за ефективну роботу в справі про розкрадання та незаконний продаж зброї в Росію.
'Не сховаються': Зеленський відреагував на затримання сина ексглави 'Мотор Січі'
Зеленський відреагував на затримання сина Богуслаєва / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, СБУ

Що сказав Зеленський:

  • Затримання сина експрезидента "Мотор Січі" в Монако — сигнал, що злочинці не сховаються за кордоном
  • Президент подякував прокурорам і СБУ за ефективну роботу
  • Правоохоронці мають приділити особливу увагу таким справам і пошуку привласнених українських коштів

Затримання в Монако сина колишнього президента підприємства "Мотор Січ", якого підозрюють у справі про розкрадання українських активів, є сигналом іншим злочинцям, що вони не сховаються за кордоном. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Глава держави подякував прокурорам та слідчим Служби безпеки України за ефективну роботу в справі щодо розкрадання активів "Мотор Січі" та незаконного продажу українського озброєння в Росію. Саме в рамках цього розслідування в Монако й було затримано одного з фігурантів.

відео дня

"У Монако затримали одного з підозрюваних, і важливо, що це сигнал: за кордоном вони не сховаються. Кожен повинен відповідати за те, що скоїв", - наголосив Зеленський.

Також президент доручив керівникам правоохоронних органів посилити роботу над такими справами, зокрема над поверненням коштів, незаконно виведених з України. За словами Зеленського, це питання є принциповим.

Справа "Мотор Січі" - що відомо

Нагадаємо, у жовтні 2022 року президент компанії "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва затримали за підозрою в державній зраді. Пізніше були оприлюднені докази його співпраці з РФ, після чого він був арештований і досі перебуває під вартою.

У жовтні 2023 року СБУ завершила розслідування та передала обвинувальний акт до суду щодо Богуслаєва та директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності компанії. Богуслаєву інкримінують колабораційну діяльність, пособництво державі-агресору, сприяння терористичній організації та перешкоджання діяльності військових формувань (ст. 111-1, ст. 111-2, ст. 258-3, ст. 114-1 КК України).

Як повідомляв Главред, 2 травня стало відомо, що СБУ та Офіс генпрокурора спільно з правоохоронцями Франції й Монако затримали сина експрезидента "Мотор Січі" Олександра Богуслаєва за привласнення та продаж активів підприємства на $650 млн. Він допоміг батькові незаконно заволодіти акціями та легалізував кошти через офшори й елітну нерухомість в ЄС. Йому загрожує до 12 років ув’язнення. Нову підозру також висунуто В’ячеславу Богуслаєву, який уже перебуває під вартою.

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Хто такий В'ячеслав Богуслаєв?

В'ячеслав Олександрович Богуслаєв – колишній український проросійський політик, був керівником ПАТ "Мотор Січ", одного з найбільших підприємств авіадвигунобудування в Україні. До 2013 року Богуслаєв очолював "Мотор Січ", володів значною часткою акцій компанії та мав вплив на розвиток авіаційної галузі в Україні.

У 2022 році Богуслаєва було заарештовано Службою безпеки України за підозрою в державній зраді та колабораційній діяльності з Росією. Йому інкримінують сприяння постачанню української авіаційної продукції до Росії, що використовувалася у військових цілях.

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