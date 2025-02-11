'Не сховаєшся': ЗСУ знищили рідкісний корабельний бомбомет 'Смерч-2'

Ви дізнаєтеся:
- На якому напрямку вдалося підірвати бомбомет
- Для яких цілей був призначений радянський бомбомет
Сили оборони знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2", який окупанти встановили на вантажівку "Урал".
Про це повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Однак загарбники не врахували один єдиний момент, що від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", - йдеться в повідомленні.
Бомбомет противника українським військовим вдалося вистежити та підірвати в лісах на лиманському напрямку.
Дивіться відео знищення бомбомета Смерч-2"
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ відновили кілька позицій на важливому напрямку. Аналітик DeepState Роман Погорілий повідомив, що Сили оборони України відновили кілька позицій у районі Покровська Донецької області. Також у районі біля Покровська вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського і Водяного Другого.
ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту. Хоча загарбники продовжують наступати на Донбасі, проте останніми тижнями українські військові розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту, йдеться в матеріалі Le Figaro. Просування українців не є вражаючим, але суттєвим.
РФ обрала нову мету для просування на фронті. У разі захоплення російськими окупантами міста Часів Яр Донецької області, ворог може продовжити просування лінією фронту. Дмитро Запорожець розповів про певні загрози на передовій.
Більше цікавих новин:
- Ворог пішов на штурм, але потрапив у засідку: де ЗСУ вдалося перемогти армію РФ
- КАБ майстерно збили над Запоріжжям: у ЗМІ розкрили таємничу зброю ЗСУ
- Армія РФ почала різко наближатися до Костянтинівки: у ЗМІ розкрили загрозливу ситуацію
Що таке "Смерч-2"
"Смерч-2" - радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною, наводною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Призначений для знищення підводних човнів і атакуючих торпед противника. Реактивно-бомбометна система була прийнята на озброєння ВМФ СРСР 1961 року.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред