'Не сховаєшся': ЗСУ знищили рідкісний корабельний бомбомет 'Смерч-2'

Бомбомет противника українським військовим вдалося вистежити і підірвати в лісах на лиманському напрямку.

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Смерч-2 / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/Khortytsky_wind

Ви дізнаєтеся:

На якому напрямку вдалося підірвати бомбомет

Для яких цілей був призначений радянський бомбомет

Сили оборони знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2", який окупанти встановили на вантажівку "Урал".

Про це повідомляє пресслужба оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

відео дня

"Окупанти на базі вантажівки "Урал" встановили корабельний бомбомет "Смерч-2". Однак загарбники не врахували один єдиний момент, що від пілотів батальйону безпілотних систем та їхніх великих нічних дронів не сховаєшся", - йдеться в повідомленні.

Бомбомет противника українським військовим вдалося вистежити та підірвати в лісах на лиманському напрямку.

Дивіться відео знищення бомбомета Смерч-2"

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, що ЗСУ відновили кілька позицій на важливому напрямку. Аналітик DeepState Роман Погорілий повідомив, що Сили оборони України відновили кілька позицій у районі Покровська Донецької області. Також у районі біля Покровська вдалося тактично поліпшити позиції в районі Дачинського і Водяного Другого.

ЗСУ почали контратаки по всій лінії фронту. Хоча загарбники продовжують наступати на Донбасі, проте останніми тижнями українські військові розпочали локалізовані контратаки по всій лінії фронту, йдеться в матеріалі Le Figaro. Просування українців не є вражаючим, але суттєвим.

РФ обрала нову мету для просування на фронті. У разі захоплення російськими окупантами міста Часів Яр Донецької області, ворог може продовжити просування лінією фронту. Дмитро Запорожець розповів про певні загрози на передовій.

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Що таке "Смерч-2" "Смерч-2" - радянський реактивний морський бомбомет зі стаціонарною, наводною у двох площинах установкою з дванадцятьма радіально розташованими стволами. Призначений для знищення підводних човнів і атакуючих торпед противника. Реактивно-бомбометна система була прийнята на озброєння ВМФ СРСР 1961 року.

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