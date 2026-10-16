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Долар дешевшає, євро рвонув угору: новий курс валют на 19 жовтня

Марія Николишин
16 жовтня 2026, 16:03
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Нацбанк оновив офіційний курс гривні щодо іноземних валют на 19 жовтня.
Долар дешевшає, євро рвонув угору: новий курс валют на 19 жовтня
Курс валют в Україні на 19 жовтня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс валют у понеділок
  • Яка нова вартість долара

На понеділок, 19 жовтня, Національний банк України встановив новий офіційний курс валют. Євро та злотий подорожчали, а долар – пішов вниз. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Курс долара

На понеділок офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 44,86 грн/дол. Водночас 16 жовтня валюта коштувала 44,89 грн/дол. Таким чином, долар подешевшав на 3 копійки.

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Курс євро

Офіційний курс європейської валюти на 19 жовтня встановлено на рівні 50,49 грн/євро, що на 18 копійок більше, ніж у п’ятницю (50,31 грн/євро).

Курс злотого

Курс польського злотого на понеділок встановлено на рівні 11,55 грн/злотий. 16 жовтня ця валюта коштувала 11,51 грн/злотий. Таким чином, злотий подорожчав на 4 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні
Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Яким буде курс валют до 25 жовтня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що курс долара на міжбанку 19–25 жовтня, ймовірно, триматиметься в коридорі 44,85–45,25 грн, а євро - 50–51 грн.

Однак він додав, що ця відносна стабільність дедалі більше спирається на інтервенції НБУ, обсяги яких за останні два місяці зросли на 30–35%.

"Протягом 19-25 жовтня валютний ринок, найімовірніше, пройде у звичному режимі: значний фундаментальний тиск поєднуватиметься з відносно невеликими курсовими коливаннями", - підкреслив банкір.

Курс долара
Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Олексій Кущ говорив, що упродовж найближчих дванадцяти місяців гривня може втратити до 10% вартості. Такий сценарій виводить національну валюту в коридор 44-50 гривень за долар.

Банкір Тарас Лєсовий заявляв, що долар у жовтні утримається в межах 44,6–45,4 грн/долар, а євро - орієнтовно 51,8–53 грн/євро, попри зростання кількості чинників тиску на гривню. Валютний ринок і надалі залишиться під контролем Національного банку, а передумов для різкої зміни курсової траєкторії немає.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що готівковий долар у жовтні може вийти на новий курсовий щабель - 45,50-46,00 грн, а євро, ймовірно, закріпиться в межах 51,00-51,50 грн.

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Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

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