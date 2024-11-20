Тюремний термін із конфіскацією: в СБУ засудили путініста Машкова

Злочини Володимира Машкова проти України заслуговують на жорстке покарання.

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Володимир Машков засуджений СБУ на 10 років за підтримку путіна і війни в Україні / колаж: Главред, фото: instagram.com/tot_mashkov

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За активну пропаганду і заклики до ракетних атак по Україні Машков заочно отримав вирок

Путініста засуджено до позбавлення волі та конфіскації майна в Україні

Російський актор-путиніст Володимир Машков, який на мітингах і в публічному просторі запекло підтримує ракетні атаки по цивільній інфраструктурі України та пропагує "русскій мір" на окупованих країною-агресором територіях, сьогодні отримав вирок.

Про це повідомила СБУ на своїх офіційних сторінках. Актора заочно засудили за двома статтями кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 436 (пропаганда війни).

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Заклики до окупації України та жорстокого поводження з її жителями, оспівування воєнних злочинів окупантів і схвалення політики воєнного злочинця путіна вилилися для Машкова, який переховується на території країни на болотах, у позбавлення волі строком на 10 років (заочно) та конфіскацію квартири (100 кв. м.) в елітному житловому комплексі в Одесі.

Наразі СБУ вживає активних заходів щодо притягнення путініста Володимира Машкова до кримінальної відповідальності за його злочини проти нашої країни.

Володимир Машков засуджений СБУ на 10 років за підтримку путіна і війни в Україні / t.me/SBUkr

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Хто такий Володимир Машков? Володимир Машков - радянський і російський актор театру і кіно, театральний режисер, кінорежисер, сценарист, кінопродюсер, громадський діяч. З 2022 року перебуває під санкціями Європейського союзу, Канади, України та Швейцарії за підтримку вторгнення Росії в Україну. 18 березня 2022 року виступив у "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму, повідомляє Вікіпедія. Виступає на окупованих територіях із пропагандистською програмою.

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