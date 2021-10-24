Не відпрацював 3 роки: український студент виплатить понад 120 тисяч грн університету в Тернополі

Студент-медик виплатить університету 128 тис. грн / УНІАН

Тернопільський національний медичний університет імені Горбачевського відсудив у свого колишнього студента 128,5 тисяч гривень компенсації за навчання. Все через те, що хлопець не відпрацював три роки за направленням.

Студента з Рівненської області у 2009 році зарахували на державну форму навчання до медичного університету у Тернополі. З часом після навчання він отримав направлення до районної лікарні на посаду лікаря-анестезіолога, з якої звільнився, повідомляє ТСН.

Тому через це Тернопільський медуніверситет подав позов і вважає, що колишній студент порушив умови договору і не пропрацював три роки в державному закладі охорони здоров'я.. У медуніверситеті розповіли, що навчання студента на державній формі вони оцінили в 80 088 грн і стипендії він отримав на 48 441 грн. Тому вимагають повернути 128 529 грн.

Хлопець в суд не прийшов, а його захисник пояснив, що відповідач не визнає позовних вимог, оскільки, на його думку, для цього не існує законних підстав.

Проте Млинівський районний суд задовольнив клопотання медуніверситету та вирішив стягнути із відповідача 128,5 тисяч гривень за навчання. Відповідач ще може подати позов.

У київському виші невакцинованим студентам загрожують відрахуванням

Раніше Главред писав, що студентів з Національного медичного університету імені Богомольця в Києві змушують вакцинуватися від коронавірусу. Якщо вони цього не зроблять, то у виші не будуть допускати їх на заняття і навіть погрожують відрахувати.

Що показово, якщо у студентів немає щеплення, то вони повинні показати ПЛР-тест, проте він повинен бути свіжим. А це означає, що здавати його треба кожні 3 дні. Молодим людям сказали, що якщо буде 25% пропусків лекцій – їх будуть просто відраховувати. Можна заплатити і повторно пройти курс, але для цього вимагають все ті ж сертифікати про вакцинацію.