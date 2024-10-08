Військовий облік 17-річних юнаків: в ТЦК розповіли про вимоги до призовників

Представник ТЦК розповів, як правильно юнакам стати на облік, щоб не отримати штраф.

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Як правильно 17-річним юнакам стати на облік/ колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, УНІАН

У рік, коли юнаку має виповнитися 17, він має стати на первинний військовий облік – облік призовників. Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало в інтерв'ю Главреду розповів про процедуру взяття на облік 17-річних військовозобов'язаних.

Сергій Монукало уточнив, що наразі продовжуються заходи приписки.

"Юнаки віком від 17 років до настання призовного віку приписуються до призовної ділянки, яка працює у всіх районних ТЦК. Переважно у всіх навчальних закладах беруть списки цих юнаків, і з листопада по грудень проводиться основна приписка згідно із затвердженими графіками.", - розповідає Начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного ТЦК. відео дня

Далі, за словами Сергія, 17-річні юнаки проходять військово-лікарську комісію, після чого їм виписується приписне свідоцтво, дані з якого також потім будуть вноситися до бази "Оберіг".

"Це перша стадія до підготовки призовника, яким він є з 18 до 25 років і який раніше підлягав призову на строкову службу, але її призупинили у зв'язку із запровадженням воєнного стану. Після 25 років ці юнаки автоматично подаються на облік військовозобов'язаних.", - зазначає представник ТЦК.

Монукало наголошує, якщо юнак у зв'язку з об'єктивними причинами не приписався до призовної ділянки та не пройшов ВЛК, то протягом року проводиться дописка. Якщо ж нехтувати вище перерахованими процесами, то це вважається порушенням правил військового обліку та передбачається штраф.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - що відомо

Нагадаємо, раніше в Кабінеті Міністрів України повідомляли, що хочуть відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які нині перебувають за кордоном.

Тим часом секретар Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко вважає, що мобілізаційний вік в Україні варто знизити до 20 років, оскільки в армії бракує молодих кадрів. За його словами, у багатьох країнах мобілізація починається з 18 або 20 років, а американські конгресмени здивовані, що в Україні призову підлягають чоловіки лише з 25 років.

Згодом член Комітету з питань нацбезпеки Вадим Івченко спростував слова Костенка та наголосив, що Україна покриває наявними темпами мобілізації тільки втрати у бригадах, однак про призов 20-річних військовозобовʼязаних не ідеться.

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