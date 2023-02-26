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"Не треба недооцінювати ворога": Тука здивував подробицями про російські важелі впливу

26 лютого 2023, 03:40
Тука підкреслив, що у Росії є можливості впливати на внутрішньополітичні і внутрішні економічні процеси, в першу чергу, в Європі.
Владимир Путин, Георгий Тука
Тука здивував подробицями про російські важелі впливу / ua.depositphotos.com, Главред

Розмови про майбутні домовленості щодо постачання озброєння Україні є неприпустимими, оскільки це може викликати реакцію Росії. Про це під час чату на Главреді розповів колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука.

"Абсолютно неприпустимо в гонитві за хайпом та ура-патріотизмом розповідати про майбутні домовленості щодо постачання озброєння, про успіхи і невдачі, про досягнення і поразки, про терміни і їх відсутність – це абсолютно неприпустимо, з воєнної точки зору", - наголосив Тука.

За його словами, тільки-но Росія отримає інформацію, що тривають переговори за таким імовірним сценарієм, і певна країна може долучитися до постачання озброєння або буде залучена в якості ремонтної бази озброєння, яке буде надходити з України, зокрема, танків, вона одразу ж задіє свої важелі впливу, аби заблокувати ці процеси.

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"Не треба недооцінювати ворога і зневажати його можливості. У Росії, на жаль, є можливості впливати на внутрішньополітичні і внутрішні економічні процеси, в першу чергу, в Європі. Неприпустимі заяви ані про те, що питання з наданням Україні авіації вирішена, ані про те, що в липні наші представники влади даватимуть інтерв’ю з набережної Ялти", - зазначив Тука.

Хто такий Георгій Тука

Георгій Борисович Тука (народився 24 листопада 1963, Київ) – український державний і громадський діяч. Керівник і засновник волонтерської групи "Народний тил". Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (22 липня 2015 – 29 квітня 2016), пише Вікіпедія.

Нагадаємо, нещодавно ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, ексголова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука заявив, що зараз немає передумов для того, щоб війна Росії проти України завершилася у 2023 році. Вона може тривати ще кілька років. При цьому інтенсивність бойових дій можна буде порівняти з тим, що було під час Другої світової війни.

"Ще тоді, в березні, я дав прогноз, що війна триватиме два-три роки, що вона буде такою кривавою і важкою, яку можна порівняти з Другою світовою війною, яка прокотилася нашою країною двічі (спочатку в один бік, потім у другий). Поки що, на жаль, мої прогнози справджуються. І зараз я не бачу жодних об’єктивних передумов для того, щоб ця війна закінчилася в поточному році. На жаль. Звісно, якщо ми не погодимося на капітуляцію", - каже Тука.

Також Тука розповів про те, що чекає на РФ після поразки у війні з Україною. За його словами, ізгоями росіяни не припинять бути ще принаймні чотири покоління, тобто близько ста років. Тука впевнений у тому, що РФ врешті-решт опиниться на узбіччі розвитку цивілізації.

"Умовно кажучи, будуть полювати з луками на мамонтів, тоді як решта світу буде користуватися айфонами і старлінками. За ці сто років на таке стадо і перетвориться Росія. На кращу долю вона не заслуговує", - додав Тука.

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війна в Україні Георгій Тука війна Росії та України
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