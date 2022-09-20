Путін і Шойгу звернуться до росіян щодо "референдумів" на захоплених землях України - росЗМІ

Володимир Путін і Сергій Шойгу / https://ua.depositphotos.com/ і УНІАН

Російський диктатор Володимир Путін і міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу у вівторок, 20 вересня, цілком ймовірно, готують звернення до росіян. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Передбачається, що звернення російського диктатора до своїх підданих може бути пов'язане з псевдореферендумами, які Кремль хоче провести на тимчасово захоплених територіях України ‒ в Херсонській, Запорізькій, Луганській і Донецькій областях.

Як повідомляє околокремлевское видання КоммерсантЪ, швидше за все, до громадян країни-агресора звернеться і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

"Референдуми" Росії в Україні

19 вересня так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

20 вересня гауляйтер Херсонської області Кирило Стремоусов заявив, що цього ж дня окупанти з колаборантами зроблять заяву щодо псевдореферендуму. В ОП відповіли на такі плани. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

У так званій "ЛНР" 20 вересня "парламент" проголосував за проведення псевдореферендуму, який призначили на 23-27 вересня. А ватажок так званої "ДНР" слідом за ними звернувся до Путіна з проханням якнайшвидше прийняти псевдореспубліку до складу РФ"у разі позитивного рішення за підсумками референдуму".

При цьому на окупованій частині Херсонщини колаборант і так званий "голова адміністрації" Володимир Сальдо анонсував проведення "референдуму" у своєму "офіційному зверненні". Але дати його проведення він не назвав.

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