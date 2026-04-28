ВРУ підтримала продовження воєнного стану і мобілізації: названо терміни

Більше 300 народних депутатів підтримали відповідні законопроєкти.

Підтриманий депутатами законопроєкт чекає на підпис президента

Що повідомив Железняк:

Депутати підтримали продовження воєнного стану в Україні

Воєнний стан в Україні діятиме щонайменше до початку серпня

Загальну мобілізацію в Україні також продовжать

Під час пленарного засідання Верховної Ради нардепи підтримали законопроєкт 15197 про продовження воєнного стану. Про це у Telegram повідомив депутат Ярослав Железняк.

"За" проголосували 315 народних обранців, 2 виступили проти законопроєкту, а ще 17 депутатів не брали участі у голосуванні. Однак рішення було прийнято більшістю.

Далі, як пояснив Железняк, законопроєкт мають підписати голова ВРУ Руслан Стефанчук та президент Володимир Зеленський.

Депутат додав, що це вже 19-й раз, коли Парламент приймає таке рішення. І дію воєнного стану буде продовжено на 90 днів - до 2 серпня поточного року.

Також більшість чиновників підтримали законопроєкт 15198 про продовження загальної мобілізації на 90 днів. "За" проголосували 304 депутати, "проти" 2, "утримались" також 2. Не брали участі у голосування 25 нардепів.

Нагадаємо, Главред писав, що за словами голови нацполіції Івана Виговського, національна поліція не здатна самостійно взяти на себе мобілізаційні функції в Україні.

Раніше стало відомо, що у межах мобілізаційної реформи, яку готує Міністерство оборони, розглядається розділення функцій ТЦК. ТЦК можуть перейменувати на "Офіс резерву", а деякі його функції, зокрема перевірку документів та патрулювання, передати поліції.

Нещодавно повідомлялося, що міністерство оборони України готує комплексну реформу щодо поліпшення умов рекрутингу та служби в Силах оборони. Перші 10 із 30 проєктів у рамках однієї реформи майже готові до запуску.

Про персону: Ярослав Железняк Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

