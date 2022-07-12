Називав захисників "гарматним м'ясом": мажор з Кривого Рогу поплатився за образи ЗСУ

Мажор з Кривого Рогу поплатився за образи ВСУ / скріншот

22-річний чоловік з Кривого Рогу, який публічно образив військових ЗСУ, отримав штраф у розмірі 178,5 тисячі. Щоб його оплатити, порушнику довелося продати автомобіль.

Інцидент стався ще 22 березня - Захар Палатін, якого зупинили для перевірки документів на блокпосту, зняв гнівне відео, де назвав українських захисників "гарматним м'ясом" і заявив, що йому все одно на війну. Цей запис "прославив" чоловіка в мережі, пише" Телеграф".

Правоохоронці швидко його виявили та відправили його справу до слідчих органів. Згодом суд зобов'язав порушника виплатити 178,5 тисячі гривень штрафу.

Відразу після цього в Інтернеті з'явилося оголошення про продаж ідентичного автомобіля. Продавцем вказана інша людина. Але після перевірки виявилося, що власник – сам Паланін.

читайте також"І що мені буде?": жінка, яка публічно образила ВСУ, різко "перевзулася"Нагадаємо, впавши в стан образи через перевірку своєї машини на одному з блокпостів, 22-річний Захар Палатін записав ролик, в якому заявив, що не проти окупації російських військ, оскільки зневажає Україну та її захисників.

"Я вважаю, що таке м'ясо гарматне має вмирати. Це гарматне м'ясо не гідне поваги. Якщо ти це дивишся - Я бажаю твоїй матері здохнути в окопах, згнити до чортової матері разом з твоїми братами по зброї там", — звернувся молодий чоловік до своїх кривдників.

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