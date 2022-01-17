Названі терміни появи вакцини від Омікрона

Створенням препарату займається компанія Pfizer.
Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла в понеділок, 17 січня, назвав терміни готовності вакцини проти штаму Омікрон. За його словами, вона буде готова до весни.
"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав Бурла в ефірі телеканалу CNBC.
Також він розповів, що виробничий процес вже стартував. Він підкреслив, що препарат буде ефективним як проти Омікрону, так і проти інших штамів коронавірусу.
Крім цього, над виробництвом вакцини від Омікрона працює і Moderna. За словами гендиректора Стефана Банселя в ефірі телеканалу CNBC, це буде спеціальна бустерна доза проти Омікрона.
"Ми ведемо обговорення з провідними представниками сфери охорони здоров'я по всьому світу, щоб вирішити, що є найкращою стратегією для потенційної бустерної дози до осені 2022 року. Обговорення ведуться щодня. Ми хочемо підготувати продукт в кращому вигляді до осені 2022 року", - сказав він.
читайте також"До 40 тис. випадків на добу": лікар озвучив тривожний прогноз щодо нового спалаху коронавірусуНагадаємо, львівський лікар Тарас Жиравецький склав прогноз щодо спалаху Дельтакрону в Україні. За його словами, цей варіант коронавірусу спровокує 200 тисяч випадків захворювання на добу. І кожен 20-й українець буде переносити його вкрай важко.
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