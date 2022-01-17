Названі терміни появи вакцини від Омікрона

Вакцина буде готова в березні / УНІАН

Генеральний директор Pfizer Альберт Бурла в понеділок, 17 січня, назвав терміни готовності вакцини проти штаму Омікрон. За його словами, вона буде готова до весни.

"Ця вакцина буде готова в березні", - сказав Бурла в ефірі телеканалу CNBC.

Також він розповів, що виробничий процес вже стартував. Він підкреслив, що препарат буде ефективним як проти Омікрону, так і проти інших штамів коронавірусу.

Крім цього, над виробництвом вакцини від Омікрона працює і Moderna. За словами гендиректора Стефана Банселя в ефірі телеканалу CNBC, це буде спеціальна бустерна доза проти Омікрона.

"Ми ведемо обговорення з провідними представниками сфери охорони здоров'я по всьому світу, щоб вирішити, що є найкращою стратегією для потенційної бустерної дози до осені 2022 року. Обговорення ведуться щодня. Ми хочемо підготувати продукт в кращому вигляді до осені 2022 року", - сказав він.

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