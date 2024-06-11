Найближчими днями Росія може почати різкий наступ на двох важливих напрямках

Окупанти намагаються використовувати тактику "тисячі порізів", тобто одночасно завдавати ударів по декількох напрямках.

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Росія готується до масового наступу / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов не виключає нову активізацію противника на Харківському та Сумському напрямках найближчими днями.

"Ворог намагається використовувати тактику "тисячі порізів", тобто одночасно завдавати ударів по декількох напрямках з метою відволікання уваги від основного напрямку російського наступу - це Донецька область, це Покровський, Курахівський і Краматорський напрямки. Тому не виключаю, що найближчими днями буде різка активізація противника на Харківському та Сумському напрямках", - припустив Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військового експерта, контингенту російських військ, які зосереджені в районі Сумської області, не достатньо для проведення широкомасштабних операцій.

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"Про події, які відбувалися напередодні на Сумщині можна говорити, що це була розвідка боєм. Інформація Кадирова щодо встановлення контролю над населеним пунктом Рижівка є спростованою самою російською стороною. Це так звані рейдові дії розвідувально-диверсійних груп. Така тактика є сталою для російських окупантів", - зауважив Снєгирьов.

Хто такий Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі, але окупанти почали наступ на іншому напрямку. Завдяки поставці західного озброєння і дозволу використовувати його для ураження позицій на території Росії, ЗСУ вдалось вирівняти ситуацію на фронті та мати певні успіхи.

Російські окупанти захопили Старомайорське, однак ЗСУ відновили позиції під Донецьком. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти завдали наземних ударів у районі Красногорівки та Георгіївки, а також у районі Парасковіївки та Костянтинівки - ситуація на фронті змінюється.

ЗСУ здійснили "потужний ривок" і контратакували у Харківській області. Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нібито невдало контратакували біля Глибокого, і готувалися контратакувати у Вовчанську 8 і 9 червня, але ситуація вирівнюється.

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