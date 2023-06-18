'Назавжди лишився живим': сестра 'Да Вінчі' розповіла, як переживає втрату брата

Сестра загиблого Героя України наголосила, що її брат завжди поруч з нею. В її серці та в серці усієї родини він назавжди залишиться живим.

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Сестра "Да Вінчі" розповіла, як переживає втрату брата / Колаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU, скріншот із відео

Кілька місяців тому на фронті загинув Герой України, командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. Його наймолодша сестра Катерина Коцюбайло розповіла, як переживає втрату брата.

Як розповіла Катерина в інтерв'ю Front18, після похорону "Да Вінчі" вона раптово прокинулась посеред ночі та відчула, ніби її хтось обіймає.

"Я прокинулась посеред ночі і зі мною була кішка в кімнаті. Прокинулась від того, що мене хтось обіймає. Це якраз було в суботу, ми приїхали після похорону. Ніколи не забуду. Якраз в той момент на мене лягла кішка і почала мявкати", - сказала дівчина.

Сестра загиблого Героя України наголосила, що її брат завжди поруч з нею. В її серці та в серці усієї родини він назавжди залишиться живим.

"Я мамі даю зрозуміти те, що нам потрібно жити далі. Нам не можна опускати руки, нам потрібно жити так, як Діма хотів. Нам потрібно все зробити тут, аби нами брат там пишався", - додала Катерина.

Зауважимо, що нещодавно мати "Да Вінчі" розповіла, що відчувала тривогу у день його смерті та напередодні. 6 березня 2023 року вона не могла знайти собі місця, тому надіслала смс-повідомлення своєму синові. Проте наступного дня їй стало відомо, що Дмитро трагічно загинув, так і не відповівши на її повідомлення.

Загибель Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" на фронті

Нагадаємо, 7 березня стало відомо про трагічну втрату для України. У боях з російськими окупантами під Бахмутом загинув легендарний воїн Дмитро Коцюбайло, відомий як "Да Вінчі". 30 листопада 2021 року "Да Вінчі" був удостоєний найвищої державної нагороди – звання Герой України з врученням "Золотої Зірки".

Пізніше з'явилися подробиці загибелі легендарного бійця. Фотографи Костянтин і Влада Ліберови розповіли, що воїн загинув практично у них на очах під час обстрілу. Він сказав їм залишатися в укритті, потім вони почули багато вибухів, після цього хтось почав кричати "Медика! Медика! Да Вінчі!".

9 березня, з "Да Вінчі" попрощалися на Прикарпатті. Тіло українського захисника привезли у рідне село Бовшів Івано-Франківської області. Жителі сусідніх сіл масово виходили на дорогу, ставали на коліна, проводжаючи загиблого.

Дивіться невідомі факти про "Да Вінчі", які зробили його легендою:

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