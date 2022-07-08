Склад боєприпасів РФ стерли в порошок: ЗСУ вдарили по окупантах у Новій Каховці

Пожежа на складах окупантів у Новій Каховці / скріншот

Точним ударом Збройних сил України знищено склад з боєприпасами російських окупантів у Новій Каховці Херсонської області.

Українські захисники случили в армійський склад РФ у п'ятницю, 8 липня, повідомив депутат обласної ради, радник голови Херсонської ОВВА Сергій Хлань в Facebook.

Крім того, за даними радника голови Херсонської ОВВА, там же напередодні був ліквідований колаборант Сергій Томка, який перейшов на бік окупантів РФ.

"Сьогодні буквально дві години тому - влучання в склад боєприпасів у Новій Каховці. Там же, за попередньою інформацією, вчора вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами — Сергія Томку", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович розповів про те, що за останні 10 днів за допомогою американських РСЗВ було знищено не менше 20 ворожих складів з боєприпасами.

Арестович каже, що поява у ЗСУ HIMARS поламала концепцію наступу путінської армії в Україні.

Дивіться онлайн новини Херсона

Читайте також: