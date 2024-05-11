"Ніч буде дуже складна": військові кажуть про серйозне просування РФ на Харківщині

Російські окупанти намагаються захопити село Глибоке, яке веде до дамби Трав'янського водосховища.

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У Харківській області точаться бої за 8 населених пунктів / Колаж: Главред, фото: СтратКом ЗСУ, скріншот із відео

Російські окупанти влаштували нову хвилю наступу на Харківську область. На півночі регіону вже точаться бої за 8 населених пунктів. Окупанти хочуть вийти на Трав'янське водосховище. Про це повідомляє рота ударних БПОА "Гострі картузи" спецпідрозділу Нацгвардії "Омера".

Станом на вечір 11 травня бій точиться за село Глибоке.

"На 20:00 йдуть бої за населений пункт Глибоке, який веде до дамби Трав'янського водосховища. Зараз дуже важка ситуація з Глибоким, але наші оборонці, воїни ТрО, "Кракену" тримають цей населений пункт. Віримо в перемогу. Росіяни пруть, несуть великі втрати, але наступають ... Росіяни вмирають пачками, але все одно давлять і місцями досягають успіху. Ніч буде дуже складна", - сказав боєць. відео дня

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Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб росіян наступати і просуватися вглиб території України. Українські захисники здійснюють вогневе ураження, щоб зупинити наступ росіян і знищити їх.

За даними ЗМІ, вранці 11 травня російські окупанти відновили наступальні операції на Харківщині поблизу селища Глибоке. Представник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що командування посилило оборонні підрозділи ЗСУ. Противника локалізували в "сірій зоні", вона не розширюється.

Як повідомляв Главред, на Харківщині тривають важкі бої в районі населених пунктів, які раніше були в "сірій зоні". ЗСУ ведуть бої в Стрілечій, Пильній, Борисівці, Олійниковому та Огірцевому, розповів начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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